Enrique Garay fue atacado a disparos durante su campaña electoral. Enrique Garay puso en pausa momentánea su carrera como periodista deportivo para competir por la alcaldía de Huixquilucan, Estado de México. Sin embargo, el comentarista y cronista de Tv Azteca se encontró con un sinfín de problemas durante la campaña, incluyendo un ataque armado durante un mitin.

Enrique Garay confesó que meterse en la política casi le cuesta la vidahttps://t.co/31r6FTDXdz — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 29, 2021

“Mi máximo temor fue que se metieran con mi esposa y mis hijas, afortunadamente no pasó nada con ellas, pero a mí me amenazaron de muerte en un lugar que se llama San Fernando, dos personas me estaban siguiendo y uno me dijo ‘Yo sí te quiebro’. Días después regresé a ese lugar y aventaron ocho balazos al aire”, dijo Garay en plática con Antonio de Valdés.

Muchas gracias mi Toño. 🙌 pic.twitter.com/S0Ndkp8aKE — Enrique Garay (@quiquegaray) June 28, 2021

El abanderado por Morena reveló que no planeó ser político, empero, tomó la oportunidad una vez que se presentó. Quique—como es conocido en los medios—reveló que al interior de las elecciones vio corrupción, traiciones y falta de lealtad de las personas que rodean a los candidatos.

“Yo nunca planeé ser periodista, un día me llegó la oportunidad, la tomé y me fue muy bien. Lo mismo con la política, me llegó esto y quise probarme, lamentablemente no gané, pero logré 30 mil votos. Eso sí, es muy desgastante porque se meten contigo de todas las maneras, hay traiciones, corrupción, deslealtades”, añadió.

Enrique Garay, candidato de Morena a la alcaldía de Huixquilucan, Estado de México al momento de emitir su voto. pic.twitter.com/7SyxoumcBL — Alfredo Ibáñez Juárez (@ibanezalfredo) June 6, 2021

A pesar de los momentos difíciles y la derrota en las urnas el pasado 6 de junio, Garay señaló que no desistirá de participar en la política mexicana. “No me arrepiento, si te soy muy sincero, lo tomé muy enserio espero seguir haciendo cosas en el futuro en ese sentido, el partido quedó muy contento conmigo”, concluyó.

