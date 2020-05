Enrique Esqueda señala que los Tigres son un cementerio de jugadores. Los Tigres se convirtieron en el equipo de la década de 2010 en México con su gran número de contrataciones bombas y títulos. Sin embargo, no todos los elementos que desfilaron por el conjunto Universitario estuvieron de acuerdo en este proyecto, que a la postre los convirtió en el más ganador de los últimos años en la Liga Mx.

[BARRÓN Y CUENTA NUEVA 🗣📺📻] "Hablar ahorita y decir que Tigres le sepultó la carrera es no entender que el principal responsable de que su carrera no haya sido lo que él quería no es Tigres, es su nivel" 🎙 – @BarronSports sobre Enrique Esqueda pic.twitter.com/h8qfXingyV — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 15, 2020

Enrique Esqueda, ex delantero de los Felinos, calificó a esta institución como “cementerio de jugadores”, aunque descartó que haya sido su caso, debido al número de futbolistas que son contratados por la directiva.

Así se entero Enrique Esqueda que ya no era más parte del #ClubAmerica “Ya no me dejaron entrar a club”🗣️ ⬇️ pic.twitter.com/uTprvtZQLS — Mimo El Águila 🦅 (@mimoelaguila) May 15, 2020

“Ha sido cementerio de muchos jugadores en este país; no fue un cementerio para mí, porque a mí me fue bastante bien, pero fue más por el tema directivo. Yo sé que a ellos les da igual porque ellos siguen perteneciendo a esa institución y siguen trayendo jugadores. Yo veo al jugador como un oficio poco convencional, pero así es el futbolista, hay miles”, declaró el ‘Paleta’ en una entrevista por Instagram.

Enrique Esqueda señala que los Tigres son un cementerio de jugadores y asegura que fue uno de sus peores errores fichar con ellos

Esqueda aseguró que el peor error de su carrera fue fichar con los Tigres, escuadra a la que llegó en 2015, debido a que fue tratado de “mala” manera por el equipo y expresó su deseo de contar más detalles que vivió durante su etapa en ese club.

¡HÉROE INESPERADO! 😬 Enrique Esqueda se consideró parte fundamental del título de River Plate en Copa Libertadores 🏆🌎 Es admirado por los argentinos 🇦🇷😐#DeVolada 🚀 https://t.co/PcKQoHGEFKhttps://t.co/0ljS2PHsfM — SoyReferee (@SoyReferee) May 8, 2020

“Es mi peor error y no, me toca ir a un equipo en la cual me toca jugar Libertadores, pero después me toca un sistema. El sistema que lleva un contrato en Tigres es completamente diferente a todos. Me trataron muy mal, la gente no sabe eso, me trataron con la punta del pie y si no es que peor que eso. No se vale. Son malos, me dan ganas de soltarles tantas cosas pero todo cae sobre su propio peso y pronto caerá uno de ellos”, añadió.

Enrique Esqueda es amado por los hinchas de River Plate… ¡Y ni siquiera jugó en su equipo! 😳 El 'Paleta' recordó cómo fue que ayudó a River a ganar la Copa Libertadores del 2015 😎#DeVolada 🚀 https://t.co/PcKQoHp3Ochttps://t.co/0ljS2PZ3Em — SoyReferee (@SoyReferee) May 10, 2020

Enrique Esqueda, quien actualmente no pertenece a ningún equipo, jugó un par de torneos con Tigres y apenas anotó en dos ocasiones en 549 minutos con ese conjunto.

Síguenos en Twitter @ElDictamen