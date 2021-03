Enrique Esqueda afirma que fue vetado por Tigres de la Liga Mx. Enrique Esqueda culpó a los Tigres por no poder contratarse de nueva cuenta en la Liga Mx, después de que tuviera una disputa contractual con este equipo. El Paleta indicó que cree que fue vetado del futbol mexicano por los directivos de ese club.

Enrique Esqueda asegura que Tigres lo vetó del futbol mexicano



Sueña con volver al America como técnico o directivo



Hablo de la frase de Reinoso de que era mejor que Chicharito



Acá la charla 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://t.co/8RuDzDstSC — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) March 24, 2021

“Yo creo que las puertas me la cierran los Tigres, yo creo que me la cierran por completo, es más yo creo que me vetaron, nunca lo he preguntado a los mandos mayores pero yo estoy más que seguro… de un momento a otro ya no tuve ninguna oferta aquí en México en ninguna división”, declaró Esqueda en entrevista con ESPN.

IMPOSIBLE DE OLVIDAR…



Enrique Esqueda asegura que perder el Preolímpico rumbo a Beijing 2008 fue un trago muy amargo para todos😰https://t.co/X6Fo3Oc4VW pic.twitter.com/9wXcrVHWXZ — MARCA Claro (@MarcaClaro) March 25, 2021

Asimismo, el otrora jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz señaló que la directiva de los Felinos tiene “malos tratos” y que de un momento a otro “desaparecen” a los futbolistas que han tenido un paso por su plantilla.

Arturo Brizio sale en defensa del VAR en la Liga Mx

André-Pierre Gignac aclara si regresa a la selección de Francia

Enrique Esqueda afirma que fue vetado por Tigres de la Liga Mx y revela detalles sobre su trato con la directiva

“Ellos tienen malos tratos hacia el jugador, es una realidad que ya no está gran parte de las personas que me trataron muy mal pero es algo en específico, es algo que tiene que ver con los contratos y con lo que le ha pasado a tantos, te desaparecen con la mano en la cintura, no se tientan el corazón porque al final para ellos sólo eres un producto”, añadió.

Enrique Esqueda, sin problema con Ferretti 😯⚽️https://t.co/urVkacEOGr — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) March 24, 2021

Enrique Esqueda jugó en la temporada 2015-2016 con los Tigres y marcó seis goles en 26 juegos. Tras pasar por los extintos Tiburones Rojos y Jaguares de Chiapas, el Paleta llegó al futbol de Polonia con Arka Gdynia y posteriormente incursionó en el balompié de la India con East Bengal.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen