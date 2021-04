Enrique Esqueda afirma que desea jugar dos años más. Enrique Esqueda fue una de las grandes promesas del futbol mexicano que no logró explotar su potencial, sin embargo, esto no lo motiva a dejar de lado su sueño de continuar con su carrera. En entrevista con TUD, el delantero reveló que espera jugar un par de años más, de preferencia fuera de México.

En una entrevista para TUDN, el jugador mexicano de 32 años, Enrique Esqueda, manifestó su deseo de seguir jugando al fútbol, mencionado que si es fuera de México sería mejor.

"Espero terminar jugando, aunque sea un par de años, que no me retire pic.twitter.com/hjHeuunjCj — Futbol Media Oficial (@futbolmediaofi) April 10, 2021

“Espero terminar jugando, aunque sea un par de años, que no me retire el coronavirus y si lo puedo hacer fuera de México, mucho mejor. Las experiencias fuera de México fueron únicas y fue lo que más me atrajo, espero poderme ir uno o dos años para retirarme jugando al futbol”, declaró el Paleta.

“Espero terminar jugando, aunque sea un par de años, que no me retire el coronavirus y si lo puedo hacer fuera de México, mucho mejor" pic.twitter.com/9akh01OIMN — TVC Deportes (@TVCDeportes) April 10, 2021

El canterano de América explicó que se vio en la necesidad de emigrar al futbol polaco e indio después de que sufriera una mala pasada en la Liga Mx. Pese a esto, Esqueda no se arrepiente y afirma que ha sido una experiencia enriquecedora.

Enrique Esqueda afirma que fue vetado por Tigres de la Liga Mx

“Tuve un trago muy amargo en México por el que me tuve que mover para seguir jugando, desagradable, lo que sucede en nuestro país con la administración, pero nunca le he tenido miedo al cambio, la zona de confort nunca ha sido un problema para mí, me he ido a lugares muy exóticos y eso te abre mucho el panorama”, añadió en la plática con TUDN.

Pero otros han alegado hasta firmas falsas en los contratos 😳https://t.co/JO7cmJ2qPD — SoyReferee (@SoyReferee) April 3, 2021

Enrique Esqueda tiene casi dos años sin actividad en el futbol, después de que dejará al East Bengal FC de la Liga de la India. El Paleta vio acción por última ocasión en la Liga Mx en el Clausura 2017 como elemento de los extintos Jaguares de Chiapas.

