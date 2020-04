Enrique Bonilla habría revelado el plan de fusión entre la Liga Mx y la MLS. A tan solo una horas de la ratificación de la reestructuración del futbol mexicano, el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), Álvaro Ortiz, aseguró que Enrique Bonilla, presidente la Liga Mx, reveló que existe la posibilidad de fusionar a la primera división con la Major League Soccer (MLS).

¿Una fusión entre MLS y Liga MX? 🤨https://t.co/w8SCPLpvFs — Futbol Picante (@futpicante) April 25, 2020

En entrevista con ESPN, Ortiz dio a conocer los planes al interior del balompié nacional para formar una sola liga en conjunto con Estados Unidos y algunos clubes de Canadá. Sin embargo, el mandamás de la AMFpro señaló que se perderá “mucho” en lo deportivo con este proyecto.

⚽️: El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), Álvaro Ortíz, declaró que Enrique Bonilla le confirmó los planes de fusionar la Liga Mx con la MLS: “El otro día el presidente de Grupo Orlegi (Irarragorri) sacó un tuit y prácticamente ahí dijo todo…(1/3) pic.twitter.com/UxM8uHUmgX — José Juan Vázquez (@josejuanvazkez) April 25, 2020

“El otro día el presidente de Grupo Orlegi (Alejandro Irarragorri) sacó un tuit y prácticamente ahí dijo todo. También Enrique (Bonilla) me comentó en algunas ocasiones que buscaban en un futuro hacer una fusión (con la MLS). Yo no sé si esto que están haciendo es precisamente para poder hacer esa fusión, pero lo que sí te puedo decir es que me parece que en lo deportivo estás perdiendo muchas cosas”, comentó Ortiz.

El ex jugador declaró que estas medidas podrían traer un beneficio económico para la Liga Mx, empero, hizo hincapié en la cantidad de extranjeros que hay en la primera división, así como la falta de participación en competencias internacionales, como problemas que han afectado al balompié mexicano.

“Económicamente puede ser que te vaya mejor porque allá (Estados Unidos) los derechos de televisión se venden más caros, ya vale más la Liga de ellos (MLS), pero lo que sí es que deportivamente estás dando un paso hacia atrás. Hoy no tienes (Copa) Libertadores, no tienes Copa América, no tienes roce internacional fuerte y esa es una realidad, aparte con la gran cantidad de extranjeros que hay es obvio que deportivamente le estás dando un golpe duro al futbol mexicano”, finalizó.

"En lo deportivo, la Liga MX está perdiendo muchas cosas": Álvaro Ortiz, presidente de la @AMFproMX ⚽👇https://t.co/03nWWy9TOZ — AS México (@ASMexico) April 25, 2020

El día de ayer, la Federación Mexicana de Futbol ratificó la suspensión del ascenso-descenso a la Liga Mx por seis años. Además, reveló que el Ascenso Mx pasará a ser una Liga de Desarrollo, la cual estará enfocada en futbolistas sub-23.

