Enrique Bonilla garantiza que se pagarán deudas de los Tiburones Rojos. A casi cinco meses de la desafiliación de los Tiburones Rojos de Veracruz, los ex jugadores del club han expresado en repetidas ocasiones que la Liga Mx y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no han pagado las deudas que tiene la extinta franquicia con ellos.

Would be even better if we could have some news of the payments from over a year ago.. some players I have spoken too are really really struggling without work etc.. rather than start another process would be great to finish the previous one no?? https://t.co/1CPhnhodEB

— Colin Kazim-Richards (@ColinKazim) April 17, 2020