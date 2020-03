Enrique Bonilla detalla cómo se enteró que padecía coronavirus. Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, reveló cómo se percató que padecía coronavirus y llamó a la población a aislarse en caso de presentar los síntomas de esta mortal enfermedad. En entrevista, el directivo señaló que un fuerte dolor de garganta y un reciente viaje a Europa fueron las causas que lo llevaron a realizarse la prueba del COVID-19, la cual arrojó un resultado positivo.

Enrique Bonilla relata cómo contrajo coronavirus en su regreso a México 😮👇https://t.co/LsTbGUpYvj — Publisport México (@Publisport_MX) March 24, 2020

“Soy de los portadores asintomáticos, no tengo ninguno de los síntomas. Fui a una reunión de FIFA en Zurich el 10 (de marzo), luego regreso a Madrid para tomar el vuelo a México. Me sentía normal hasta que en la madrugada del lunes me da un dolor muy fuerte de garganta”, detalló Bonilla en plática con Imagen.

🚨 INFORMACIÓN IMPORTANTE 🚨 Enrique Bonilla habló sobre su contagio y contó cómo detectó que estaba infectado a pesar de ser un caso asintomático 👇https://t.co/CQylyUO6Ga — Bolavip México (@BolavipMex) March 24, 2020

El presidente de la Liga Mx fue enfático en recomendar a la población en no bajar los brazos ante el coronavirus y tomar sus precauciones. Asimismo, invitó a las personas a que se mantengan alejados de los eventos multitudinarios por al menos dos semanas para no propagar esta enfermedad.

Fidel Kuri revela que perdió millones con los Tiburones Rojos

Enrique Bonilla detalla cómo se enteró que padecía coronavirus, pide a la población protegerse ante esta enfermedad

“Creo que como mi caso hay miles, yo les sugiero que se guarden todos por lo menos el periodo de 14 días, para no contagiar a nadie”, finalizó.

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, anuncia que es positivo en COVID-19…

Le deseo una pronta recuperación… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 21, 2020

Enrique Bonilla fue el segundo integrante del futbol mexicano en dar positivo al COVID-19. Anteriormente, Alberto Marrero, presidente de Atlético de San Luis, dio a conocer que fue diagnosticado con este padecimiento tras realizar un viaje a Madrid, España.

Alberto Marrero, presidente de @AtletideSanLuis, está casi recuperado. 🙏 Así contó su experiencia con el #Coronavirus. 👉🏻https://t.co/5D5UsemUX1 pic.twitter.com/ld9CBmXlLK — Esto en Línea (@estoenlinea) March 24, 2020

La actividad del futbol mexicano se encuentra detenida desde hace una semana como una medida prevención ante la amenaza que representa para la salud el brote de este virus.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.