Enrique Bonilla da positivo por coronavirus, por lo que el Presidente Ejecutivo de la LIGA MX emitió un mensaje.

“Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre (coronavirus) COVID-19 he resultado positivo”.

“Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves (de coronavirus) y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud”.

La Octava Sports, antes Radio Centro, posteó así. “Enrique Bonilla, dio positivo por COVID-19 (coronavirus)”. El presidente de la Liga Mx estará en cuarentena y tomará las precauciones debidas.

🚨ÚLTIMA HORA🚨 Enrique Bonilla, dio positivo por COVID-19 🦠 El presidente de la Liga Mx estará en cuarentena y tomará las precauciones debidas. pic.twitter.com/6lBWQLXSmd — La Octava Sports (@laoctavasports) March 21, 2020

“Por supuesto, me mantendré al tanto de la situación que vive nuestro país y las alternativas y posibles soluciones para resolver la situación (por oronavirus) que atraviesa, en especial, la familia de la LIGA MX / ASCENSO MX”.

Enrique Bonilla da positivo por coronavirus.

El de Bonilla no es el primer caso de Coronavirus en la Liga MX, ya que el Presidente de San Luis, Alberto Marrero, también informó que es portador del virus.

“El sábado por la mañana (el doctor) me revisaron y no tenía ningún síntoma, y al final después salió que sí di positivo. Más que la enfermedad, mi dolor es que estuve en el partido, saludé gente, a los jugadores, puse en peligro al equipo Puebla, si bien no tuve contacto con ninguno de ellos, ellos estaban en el estadio y yo estaba a menos de un metro”, indicó el dirigente en entrevista en ESPN, publica mediotiempo.com.

Ante la gravedad del coronavirus, “les aseguro que actuaré con toda responsabilidad ante lo que vivimos y estoy cierto que, como un Equipo, el país podrá salir adelante”.

Finalmente, sobre el tema del coronavirus, cierra el mensaje Enrique Bonilla Barrutia, Presidente Ejecutivo de la LIGA MX / ASCENSO MX.

Mensaje de la Presidencia Ejecutiva de la LIGA MX / ASCENSO MX:https://t.co/4pOOTzeFBb pic.twitter.com/WyPre2Z81j — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 21, 2020

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.