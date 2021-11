Enrique Baca de TUM gana en Tractocamiones Freightliner.

El regiomontano Enrique Baca de TUM, subió a lo más alto del podio en la séptima fecha de la Súper Copa disputada en Monterrey, seguido de Juán Cantú de ARZYZ y de César Jiménez de Difrenosa, en la categoría de los Tractocamiones Freightliner.

El piloto de TUM sorprendió con esta victoria después que este año no había logrado ninguna victoria. “Juan logró rebasarme en las últimas vueltas, pero en el último giro volví al liderato y llevarme este triunfo que se hizo esperar mucho tiempo”

“Sin duda es algo inolvidable, es algo por lo que he trabajado fuertemente, buscando nuestra mejor versión y hoy todo eso está dando resultados para llevarnos el segundo lugar de la carrera el cual dedico a ARZYZ”, dijo Cantú.

Otro podio para César Jiménez de Difrenosa, quien comentó. “Es un resultado muy importante al subir al podio en mi tierra. Y por supuesto la de mis patrocinador que son parte fundamental en las carreras de los Gigantes de las Pistas”.

Por primera vez en la historia de los Tractocamiones Freightliner se da un podio en Monterrey, en la que los tres primeros lugares sean regiomontanos.

Un estupendo fin de semana fue el que tuvo el piloto potosino, Enrique Reyna. Subiendo a lo más alto del podio de la F5 en tierras regiomontanas; y con ello se acerca al líder de las posiciones generales que el zacatecano Federico Solís, que ahora tiene una ventaja de 27 unidades.

Reyna comenzando desde la pole position supo dominar la carrera, para sumar su segunda victoria de la temporada y así tener la oportunidad de continuar peleando por el campeonato.

“Me siento muy contento, es una gran oportunidad que se me está presentando y no la pienso desaprovechar. Agradecer de antemano a todos mis patrocinadores, al equipo, a todos los que me están apoyando para poder seguir dando pasos hacia adelante para poder ser campeón”.

Solís que finalizo en segundo lugar, comentó: “No debo desesperarme, continúo encabezando el campeonato y eso ahora es lo importante.

Iván González llegó tercero y aclaró que el resultado no es malo, porque lo mantienen en la general, dentro de los tres primeros.

