Enrique Baca considera tener posibilidades de ser campeón.

El piloto regiomontano de TUM en los Tractocamiones Freightliner, declaró que después de obtener su segundo podio en la segunda fecha del serial. Aún está en contienda por el título, a falta de seis carreras para que finalice la temporada de la Súper Copa 2021.

“Sabemos que vamos a ser muy fuertes en San Luis Potosí y por qué no en las pistas que restan. Después de visitar el podio tanto en Guadalajara y Aguascalientes, tengo posibilidades reales de aspirar al campeonato, que lidera Salvador”, expresó el piloto TUM.

“No me he rendido y sigo a la caza. He vuelto a mis mejores resultados y quedan seis carreras para el final”, dijo.

Comentó que de tercero, empatado con Richards, al primero sólo hay doce puntos de diferencia, y que siempre que se recortan puntos reconforta, por lo que en el Tangamanga II ese es el objetivo.

“Estoy muy contento con los resultados que obtuve hasta ahora y ganar es una de mis prioridades en las carreras que faltan. Si acabo delante de los que marchan primeros en dos o tres fechas lo cual dependerá de mí mismo, puedo llevarme el campeonato”, manifestó.

Con respecto a la amplia superioridad de Homero el año pasado y en la primera competencia de este año, el piloto de TUM hizo ver que si se le puede ganar, como ocurrió en la competencia hidrocálida.

Por cómo ha sentido el Freightliner esta temporada, considera que pensar en el campeonato es factible. “Son competencias fuertes, sabemos que todos son competitivos y capaces de ganar, entonces no podemos dar nada por sentado, pero tampoco darnos por vencidos”.

Sabe que tiene que rendir bien, pero también debe tener un tracto confiable: “Hemos tenido un inicio bueno. Pero considero que cualquier cosa puede pasar y que tenemos que seguir dando lo mejor”.

La siguiente fecha de los Tractocamiones Freightliner será el 26 y 27 de junio en el Parque Tangamanga II de San Luis Potosí.

