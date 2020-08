Enner Valencia ficha con Fenerbahce. La novela de Enner Valencia por fin llegó a su fin y el delantero ecuatoriano dejó a los Tigres para fichar con el club turco Fenerbache. El atacante fue presentado este viernes por su nuevo equipo, con quien confirma su retorno al balompié europeo tras su segunda etapa en la Liga Mx.

“Bienvenido a nuestra familia Enner Valencia”, publicó el club turco en sus redes sociales, en donde presentó a Valencia como el personaje de ‘DC Comics’ Flash. El sudamericano no había visto acción en el Guard1anes 2020; a la espera de poder resolver su futuro, después de que los Felinos le otorgaran permiso para buscar un nuevo conjunto en donde jugar.

I’m very happy to be part of the family of @fenerbahce !! 🙌🏻️👊🏻️ pic.twitter.com/VNOnW1FElf

— EnnerValencia (@EnnerValencia14) August 28, 2020