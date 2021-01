Encendida la recta final de la Liga de Desarrollo Oropeza.

Pierden lo invicto Atlas y CEFOR Palmitas, Bulldogs sigue imbatible.

CEFOR Palmitas y Atlas Moto y Refacciones Enrique sufrieron sendos descalabros en las categorías Sub 19 y Sub 23 a manos de CEFAR Delfines y Atlético Jamapa respectivamente, resultados que ponen al rojo vivo la recta final del Torneo de Copa de la Liga de Desarrollo Oropeza.

La jornada 4 vivió grandes emociones que ponen la justa más interesante en las dos categorías. Ya que en la Sub 19 CEFOR Palmitas que permanecía líder invicto, cedió terreno al caer por 2-1 ante CEFAR Delfines gracias a los goles de Nelson Ascano y Alexander Rosas, mientras que José Cruz descontó por el equipo que comanda Irving Morales.

CEFOR Palmitas perdió lo invicto, pero además se quedó con 9 puntos, mientras que CEFAR Delfines llegó a 6 unidades, pero eso no es todo. En el otro frente Bulldogs Trigal rescató el empate 1-1 con SIME FC, suficiente para encabezar la tabla de la categoría con 10 unidades.

Dentro de esta misma jornada Deportivo Peñalba se impuso por 2-1 a CF Gallos Pro Veracruz. Con anotaciones Luis Centeno y Angel Ortigoza, por los locales marcó Kevin Ramírez “Dinho”.

Con este resultado, Deportivo Peñalba Rivera se mete a la pelea para aspirar a la final de la Sub 19 a llegar a 7 unidades a falta de dos jornadas. Mientras que el rival en turno no conoce aún la victoria a pesar de que se trata de un equipo que juega bien al futbol.

SUB 23

Y si en la categoría Sub 19 las cosas están interesantes, en la Sub 23 la recta final no es apta para cardiacos porque Atlas Moto y Refacciones Enrique fue superado por Atlético Jamapa por marcador de 5-3, duelo en donde Jovanny Lara marcó doblete. Mientras que con uno cada uno Bryan Portillo, Rodrigo Sánchez e Iranys Ruiz. Por el equipo derrotado anotaron Jorge Reynada dos y uno de Rodolfo Hernández.

Atlas se quedó con 9 puntos y Jamapa llegó a 9 y el equipo de Alejandro Sánchez es líder de la tabla general con mejor diferencia de goles.

Piratas de Alvarado escribió la goleada de la jornada 4 al llenar de cuero 6-1 a FC Gallos Pro. En donde Gustavo Uscanga hizo cuatro goles, Kevin González y Ángel Valerio completaron la cuenta, por la visita anotó Fernando Utrera.

Otros resultados: CEFOR Palmitas empató 2-2 con Academia de Futbol Profesional.

La Liga de Desarrollo Oropeza, que dirige Aurelio Guerra Grajales. Abre sus inscripciones para el campeonato de liga que se pone en marcha en la tercera semana de mes de febrero.

