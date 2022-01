En marcha los Juegos Estatales Veracruz 2022.

Con una participación de 240 deportistas distribuidos en las disciplinas del tenis, tenis de mesa y judo, arrancan los Juegos Estatales Veracruz 2022, los cuales se realizan en su primera etapa desde este viernes 28 y hasta el domingo 30 de enero en escenarios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

De acuerdo a la Convocatoria Oficial de Juegos Estatales CONADE 2022 y el calendario, este fin de semana se realizarán las disciplinas del tenis en las canchas de las Palmas Racquet Club en Boca del Río (28-30 enero), así como el judo en la Arena Veracruz (28 junta técnica y 29 competencia), además del tenis de mesa en el auditorio “Benito Juárez” (28 junta técnica, 29 y 30 de enero competencia).

TENIS

La actividad iniciará este viernes desde las ocho de la mañana en las Palmas Racquet Club, en donde se han registrado 13 jugadores en la categoría 14 varonil y 17 en la femenil. Además, de 15 jugadores en la 16 varonil y 11 más en la femenil para un total de 56 jugadores.







Los campeones que surjan de estas categorías oficiales que marca la convocatoria de CONADE, pasan directo a los Juegos Nacionales 2022. El resto saldrá del selectivo que se efectuará la próxima semana (4-5 Febrero) en el Britania Sport Center, en donde los campeones de esa eliminatoria serán los número dos de las categorías 14 y 16 en varonil y femenil, así como los segundos lugares serán los suplentes.

El coordinador del Instituto Veracruzano del Deporte para esta disciplina es Edgardo López Sibaja. La ceremonia de premiación está pactada entre las 14 y las 15 horas.

JUDO

La disciplina del judo se realizará a partir de este viernes con la entrada de las y los deportistas en el hotel sede Double Tree, en donde se les realizarán las pruebas de antígenos Covid-19 y sus respectivas acreditaciones.

El pesaje se efectuará de 18 a 19 horas en el hotel para las categorías oficiales de Juegos CONADE que son la Sub 15, Sub 18 y Sub 21 en femenil y varonil. La junta técnica se efectuará a las 20 horas.

El judo reunirá a 142 deportistas, 17 entrenadores, 8 jueces y dos auxiliares, además de la delegada que es la presidenta de la Asociación de Judokas Veracruzanos, Juliana Palma Valerio. También se anunció la presencia del Presidente de la Federación Mexicana Judo, Manuel Andrés Larrañaga Bonavides León quien fungirá como juez.

La competencia se desarrollará el sábado 29 de enero desde las 10 horas en la Arena Veracruz. En donde tomarán parte judokas de municipios como son Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán, Veracruz, Ciudad Mendoza y Córdoba, Boca del Río.

El coordinador de este deporte por parte del Instituto Veracruzano del Deporte, será Diego Armando Leyva Rivera.

TENIS DE MESA

La disciplina del tenis de mesa se efectuará en las instalaciones del Auditorio “Benito Juárez”. En donde tomarán parte 42 deportistas de municipios como Córdoba, Xalapa, Coatepec, Boca del Río y Veracruz.

La junta previa se efectuará el viernes 28 de enero a las 19 horas en el auditorio “Benito Juárez”. La competencia arrancará el sábado 29 de enero a las 10 horas y se habilitaron 12 mesas oficiales de tenis de mesa. La actividad concluirá el domingo 30 de enero con las finales de cada categoría y rama, para pasar a la ceremonia de premiación a partir de las 15 horas.

El coordinador de este deporte por parte del Instituto Veracruzano del Deporte, es Juan Manuel Rodríguez Silva.

Debido a la actual contingencia, el comité organizador en coordinación con Comisión Técnica Estatal y las Asociaciones Deportivas Estatales. Se decidió que no habrá acceso al público en los recintos deportivos sedes, con el objetivo de evitar contagios de COVID-19.

