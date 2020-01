En marcha la jornada 9 de la Liga Municipal de Futbol.

Con un total de 29 partidos desde este viernes del Torneo Pedro Salazar Vargas.

Estos compromisos se desarrollarán en distintos escenarios de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo.

La jornada incluye juegos en las siete categorías convocadas para la temporada 2019-2020 y se realizará efectuarán también durante los días sábado 1 y domingo 2 de febrero.

El programa es el siguiente:

31 de enero Reino Mágico

Campo 1 cerrado

16:30 Atlas FC Vs Académicos IMSS Biberón (amis)

17:30 ESFA Camaroncitos Vs CEFOR Toño Martínez Biberón

18:30 Escualos Kids Vs CEFOR Pachuca Biberón

Campo 2A

16:40 Atlas FC Vs Escualos Kids Infantil BB

17:40 Halcones EFIAJ Vs Escualos Kids Infantil B

18:40 Halcones EFIAJ Vs Cachorros Valle Alto Infantil BB

Campo2B

15:40 Esc.Tiburones Rojos 2010 Vs Pinitos Infantil B

16:40 Cumbres Vs Pumitas Infantil B

17:40 ESFA Camaroncitos Vs Académicos IMSS Infantil BB

18:40 Esc. Tiburones Rojos 2011 Vs CEFOR Pachuca Infantil B

31 de enero Parque España

16:00 CDF Vs Atlético Veranorte Biberón

17:00 CDF Vs Atlético Veranorte Infantil BB

18:00 CDF Vs Atlético Veranorte Infantil B

1 de febrero La Panchita

Campo 3

10:00 Selección Liga Municipal Vs Pumas filial Tuxtepec Sub13

12:00 Selección Liga Municipal Vs Pumas filial Tuxtepec Sub15

Campo 4

14:30 Tiburones Charly Vs Rayados CRS Juvenil B

1 de febrero Reino Mágico o

09:30 Cachorros Valle Alto Vs Esc. Tiburones Rojos 2008 Infantil A

11:00 CEFOR Toño Martínez Vs Club Independiente Veracruz Infantil A

12:30 Arsenal Vs CDF Juvenil A

14:00 Pinitos Vs Veracruz SCT Infantil A

2 de febrero Reino Mágico

Campo 2

09:30 Atlético Logroñés Vs Boca Jrs CFPZ Juvenil B

11:00 Atlético Logroñés Vs Arsenal Juvenil A Pdt J 6

12:30 SC Tejería Vs Atlas FC Juvenil B

14:00 Pintos Vs Académicos Juvenil C

2 de febrero Finca Jrs

10:00 Lobos JRS Vs Escuela Tiburones Rojos Juvenil A

12:00 Lobos JRS Vs CDF Juvenil B

2 de febrero Campos de futbol La Primavera de Playa de Vaca

Campo 4

12:00 Atlético Huracán Veracruz Vs Académicos Juvenil B

2 de febrero Fac. de Educación Física

Campo 2

12:30 España FC Vs Atlas FC Juvenil C.

