En marcha la jornada 11 de la Liga Municipal de Futbol.

Se disputarán un total de 25 partidos a partir de este viernes.

Con un total de 25 partidos se pone en marcha la jornada número 11 de la temporada 2021 de la Liga Municipal de Futbol infantil y Juvenil.

En primer lugar, a partir de esta jornada, las categorías Infantil BB, Infantil B, Infantil A, Juvenil A y Juvenil C, se dividirán en grupos el A será de 4 equipos, mientras que el B será de 5 equipos.

La calificación será la siguiente los dos primeros de cada grupo se enfrentarán 1ª vs 2B y 1B vs 2ª. En la Recopa clasificarán el tercer y cuarto lugar y se jugará de la siguiente manera 3ª vs 4B y 3B vs 4ª.

Las categorías de 8 equipos que iniciaron el torneo se disputarán a dos vueltas es el caso a la Juvenil B que clasifican del 1 al 4 y respectivamente los otros cuatro del 5 al 8 se disputarán la recopa.

En consecuencia este viernes 04 de junio la actividad comienza en los campos de Reino Mágico en el campo 2 (A) a las 15:00 horas. Atlético Chivería enfrenta al Atlas en la categoría infantil B del grupo B. A las 16:00 horas Heroicos contra Deportivo Xana, a las 17:00 horas se jugara el EFSA Camaroncitos de Alvarado ante Escualos Kids, ambos partidos de la categoría infantil BB del grupo B.

En el campo 1 a las 16:00 horas, Zorritos Atlas enfrenta a Escualos Kids, más tarde en el mismo campo. A las 17:00 horas Atlas FC contra Atlético Chivería y a las 18:00 horas Sporting Club Tejería enfrenta a Heroicos, todos estos juegos en la categoría Biberón.

En el campo 2 a las 16:00 horas EFSA Camaroncitos de Alvarado enfrenta a Escualos Kids en juego pendiente de la jornada 10 en la categoría infantil B, a las 17:00 horas se enfrentarán Atlas FC contra Escuela Tiburones Rojos LMF en la categoría infantil BB del grupo A.

Ya en el campo 2, EFSA Camaroncitos de Alvarado se enfrenta al Atlético Chivería, a las 18:00 horas en la categoría infantil A del grupo A.

El mismo viernes en Parque España, a las 17:00 horas CDF se enfrenta a Heroicos en la infantil B del grupo A.

Además en la facultad de Educación Física, a las 16:00 horas España contra Atlético Chivería en la categoría infantil B del grupo A. A las 17:00 horas España contra Pachuca Veracruz en la categoría infantil A del grupo A.

Ya en los campos de La Panchita, en el campo 3, a las 16:00 horas CAR. Tiburón enfrenta a Atlas FC en la categoría Juvenil A del grupo B. A las 17:30 horas en juego pendiente de la jornada 10, CAR Tiburón enfrenta al Arsenal en la categoría juvenil B.

Para cerrar la jornada del viernes, en los campos de la Finca JR. En el campo principal a las 16:00 horas Lobos JRS enfrenta a la selección de Tarimoya en la categoría Juvenil B. Y a las 17:40 la selección de Tarimoya se enfrenta a Juárez Libertadores en la categoría Juvenil C.

Además en la jornada sabatina, en los campos de Reino Mágico en el campo 2. A las 09:00 horas CDF enfrenta al Centro de Formación Cachorros en la categoría Juvenil A del grupo A.

Campo 2 (A) a las 10:30 se enfrenta Escuela Tiburones Rojos LMF ante Halcones EFAIJ en la categoría infantil B del grupo A.

Mientras que en el campo 2 (B) a las 10:30 jugarán Tuzos Oro Veracruz ante Escualos Kids en la categoría infantil B del grupo B.

Por lo tanto para cerrar esta jornada once se realizarán los juegos en el campo dos del Reino Mágico. Empezando a las 11:30 horas entre Escuela Tiburones Rojos LMF ante Tuzos Oro Veracruz de la categoría infantil A del grupo B.

En marcha la jornada 11 de la Liga Municipal de Futbol.

A las 13:00 horas Atlético Chivería ante Centro de Formación Cachorros de la categoría juvenil B. A las 14:30 horas Atlético Chivería ante Huracanes FC en la categoría Juvenil C del grupo A, a las 16:20 horas se enfrentan Leones HDR ante Académicos Buenavista Veracruz en la categoría Juvenil C del grupo A. Finalmente Atlético Logroñes ante Académicos Buenavista Veracruz en la categoría juvenil B.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.