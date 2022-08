En marcha la Gira de Golf Profesional Mexicana.

Con 62 golpes, 10 bajo par, el mexicano Sebastián Vázquez es el líder del Amanali Classic, primera fecha de la temporada 2022-23 de la Gira de Golf Profesional Mexicana que se desarrolla en Tepeji del Río, Hidalgo

Con el pie derecho. Una primera ronda de 62 golpes, diez bajo par, le dio al mexicano Sebastián Vázquez el liderato del Amanali Classic, torneo que abre la campaña 2022-23 de la Gira de Golf Profesional Mexicana.

Sebastián Vázquez campeón de este torneo en la temporada 2019-20, aprovechó su experiencia en el Amanali Country Club & Náutica, trazado par 72, de siete mil 361 yardas para sacar cuatro golpes de ventaja a un nutrido grupo de cuatro jugadores que comparten la segunda posición.

“Estoy muy contento, obviamente un diez abajo no se da todos los días. La verda he estado jugando muy bien, en el último mes he tenido muchas rondas de este tipo, estoy con mucha confianza le vengo pegando muy bien a la bola”, dijo el ex integrante del Korn Ferry Tour.

“Mi juego en general está muy bien pero sobre todo mentalmente me siento muy tranquilo, contento y disfrutando de lo que estoy haciendo lo cual es una parte muy importante”, agregó Sebastián Vázquien quien por primera vez en un torneo oficial registrá una ronda de diez bajo par.

Los mexicanos Aarón Terrazas, Armando Favela, Rodolfo Cazaubón y el estadounidense Joel Thelen, están empatados en el segundo puesto. “Fue un complicado inicio de ronda, en el primer tiro de la temporada perdí la bola, sin embargo eso no fue motivo para perder la concentración y por fortuna finalicé con un recorrido de 66 golpes”, comentó Armando Favela.

Por su parte el colombiano Iván Ramírez quien viene del torneo clasificatorio, comparte el sexto sitio junto con los mexicanos Juan Carlos Serrano y Alejandro Quiroz, todos ellos con un marcador de 68 impactos, cuatro por debajo del par de campo.

Con una ronda de 72 golpes, el representante de la Federación Mexicana de Golf Rodrigo García-Teruel es hasta el momento el mejor amateur de la competencia que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos al ocupar el sitio 34.

En el Amanali Classic están presentes seis integrantes del top ten de ganancias de la campaña anterior: José Toledo (1) de Guatemala, el de Venezuela Manuel Torres (3), así como los mexicanos Isidro Benítez (4), Oscar Fraustro (6), Juan Carlos Benítez (8) y Rodolfo Cazaubón (10).

El equipo ganador del ProAm fue el encabezado por el profesional Luis Felipe Torres y los amateurs Mauricio Almeida, Tersos Hernández, Armando Tapia y Uzziel Peña. El segundo lugar fue para Juan de Jesús Gómez Naranjo, Alfredo Minutti, Héctor Estrada, Benito Gómez y el profesional Gonzalo Rubio.

Finalmente la tercera posición correspondió a la escuadra del profesional Juan Carlos Benítez y los aficionados José Luis Abed, Emiliano Abed, José Alberto Delgado y José Francisco Pérez.

