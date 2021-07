En marcha la cuarta fecha de NASCAR Peak México Series.

En primer lugar se realizó de manera virtual la presentación de la cuarta fecha de NASCAR Peak México Series, que se correrá en el Óvalo Aguascalientes México los días 31 de julio y 1 de agosto.

Estuvieron presentes en representación de la Secretaría de Turismo del Estado de Aguascalientes, Alejandra Rodríguez; el Director Operativo del serial, Humberto García; el propietario del OAM, Carlos Frausto y los pilotos Santiago Tovar de NASCAR Peak con Eloy Sebastian López de Pick Up.

Humberto hizo saber que la carrera de NASCAR será a 170 vueltas o 90 minutos y la de Trucks a 90 vueltas o 60 minutos. Habló también que se autorizó el ingreso de aproximadamente 10,000 espectadores y que el costo de los boletos será de 75 pesos y la venta será a través de https://thehivetickets.rocks.

Por otra parte agradeció la disposición que tuvieron las autoridades y el autódromo para que se pueda realizar esta carrera con público en las tribunas.

“Nos complace recibir a NASCAR y que a la carrera puedan asistir aficionados, se han tomado todas las precauciones y me enorgullece decir que el Estado de Aguascalientes es uno donde mayor control se ha tenido con la pandemia”, expresó Alejandra Rodríguez.

Carlos Frausto aclaró que el OAM es el mejor óvalo de Latinoamérica y que siempre está listo para recibir a grandes eventos como el del 1 de agosto, con NASCAR Peak México Series presentado por Telcel.

Aclaró que afortunadamente ya se puede contar con aficionados y que no duda que se agotarán los lugares que se permitieron.

El piloto del equipo HO, Santiago Tovar, hizo notar que ya ha ganado en el trazo hidrocálido y que le gusta mucho: “Tiene un sector que se ha vuelto el coco de varios pilotos que es la curva que se encuentra a la entrada de la recta principal, pero para mí nunca ha sido un problema”.

En lo que se refiere a Eloy Sebastian López de Escudería Telmex, opinó que la Trucks México cada vez crecen más y que son una importante escuela para pilotos jóvenes como él.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOMINGO 1 DE AGOSTO

7:00 AM APERTURA DE GARAGE (Ingreso de Equipos). 8:00 AM APERTURA ACREDITACIONES. 8:45 AM NASCAR/TM ASIGNACIÓN DE CAJONES PARA CARRERA EN ÁREA TEC.

Además a las 9:00 AM APERTURA DE INSCRIPCIONES. 9:00 AM TM INSPECCIÓN TÉCNICA PREVIA A LA CARRERA. 10:00 AM NASCAR INSPECCIÓN TÉCNICA PREVIA A LA CARRERA.

11:00 AM CIERRE DE INSCRIPCIONES. 11:30 AM TM FORMACIÓN DE PARRILLA. 11:50 AM TM ENCIENDAN SUS MOTORES – VUELTAS DE FORMACIÓN. 12:00 PM 1:00 PM TM CARRERA 90 VUELTAS o 60 MINUTOS (1 Stage minuto 20). 1:00 PM CIERRE DE ACREDITACIONES.

Finalmente 1:20 PM NASCAR FORMACIÓN DE PARRILLA. 1:30 PM NASCAR CEREMONIA PROTOCOLARIA. 1:50 PM NASCAR ENCIENDAN SUS MOTORES – VUELTAS DE FORMACIÓN. 2:00 PM 3:30 PM NASCAR CARRERA 170 VUELTAS o 90 MINUTOS.

