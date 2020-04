“En Argentina te odiamos”: Dybala a Cristiano. En medio de la cuarentena por COVID-19, Paulo Dybala se sinceró. El talentoso argentino habló ‘quitado de la pena’ sobre su relación con Cristiano Ronaldo.

“A nivel personal, me sorprendió para bien porque no lo conocía, ninguno de nosotros sabía nada de él. Incluso en la Champions anterior quedamos afuera contra Real Madrid y había habido muchos cruces. Pero después nos encontramos con otra cosa, es un excelente tipo, muy sociable y amigable dentro y fuera del vestuario. Siempre dispuesto para hablar, para escuchar, eso me sorprendió, siendo una figura importante no siempre son así. Lo ves como un tipo agrandado, canchero”, relató Paulo Dybala.

La ‘Joya’ se animó a compartir una de sus íntimas anécdotas con Cristiano Ronaldo.

“Una vez me senté a hablar con él, estábamos viajando. Le dije ‘mirá, te soy sincero, nosotros en Argentina un poco te odiamos, por tu figura, por tu forma de ser, de caminar, la verdad que a mí me sorprendiste porque me encuentro con otra cosa. Él se reía porque decía ‘yo sé que es así, pero sé cómo soy, estoy acostumbrado a que me critiquen por eso’”, lanzó Dybala.

Uno de los grandes pendientes de Maurizio Sarri con la Juventus es conjuntar la magia de Dybala con el talento de Cristiano. Desde la llegada del ‘Bicho’ a Turín, el argentino fue relegado a segundo plano y no ha podido convertirse en el gran socio del ‘Comandante’.

“Puede que en la cancha no hayamos tenido la intensidad, pero ahora estábamos encontrando mucho feeling, sus movimientos, sus características adentro de la cancha. El primer año no lo encontré, con mi cambio de posición, de estar tan libre por toda la cancha, no logré complementarme con él, estar cerca de él, algo que sí pude trabajar muy bien este año con (Maurizio) Sarri”, compartió Dybala.

