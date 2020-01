Empacadores solicitan voluntarios para remover nieve. Los Empacadores de Green Bay se preparan para jugar su primer partido de postemporada como local en tres años y no solo enfrentarán a los Halcones Marinos de Seattle; sino a las inclemencias del tiempo.

Los Empacadores solicitaron la ayuda de voluntarios que remuevan la nieve que se acumule sobre la superficie del mítico estadio Lambeu Field. La ciudad de Green Bay se prepara para recibir una tormenta invernal entre la madrugada del sábado y la mañana del domingo; misma que ocasionaría la caída de entre 15 y 25 centímetros de nieve.

Las personas que decidan acudir al llamado de su equipo deberán presentarse el domingo a las 06:00 de la mañana para comenzar con los trabajos de remoción de la precipitación que se acumule durante las horas.

Help get @LambeauField ready for playoff football!

With expected snowfall on Saturday night & into Sunday, we're looking for up to 700 shovelers to assist with the snow removal process beginning at 6 a.m. ❄️ https://t.co/W6eZ5juGY2

— Green Bay Packers (@packers) January 9, 2020