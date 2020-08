Empacadores de Green Bay extienden a Kenny Clark. Los Empacadores de Green Bay han sufrido en los últimos años para presentar una buena defensiva en los emparrillados, sin embargo, recompensaron a uno de los mejores jugadores de ese lado del ovoide con un nuevo contrato.

Source: Green Bay Packers NT Kenny Clark just signed a 4-year extension for $70 million, a deal that includes a hefty $25M signing bonus and makes him the highest paid NT in league history and the 12th highest paid defensive player in the NFL.

Este sábado, Green Bay y Kenny Clark acordaron una extensión de cuatro temporadas y 70 millones de dólares. De acuerdo a NFL Network, el tackle defensivo recibirá un bono por firmar de 25 millones de dólares y 37 millones de dólares en los primeros dos años de su nuevo contrato con el equipo.

NT Kenny Clark and the Green Bay Packers have come to an agreement on a 4-year/$70 million extension per @AdamSchefter .

“Es una bendición, hombre. Se siente bien. Honestamente, no sé si quiera qué decir. Simplemente estoy emocionado de ser un Empacador por varios años”, expresó Clark a la prensa tras signar su nuevo vínculo con Green Bay, el cual lo convirtió en el tackle nariz mejor pagado de la historia de la Liga.

Asimismo, Clark se convirtió en el cuarto liniero defensivo interior con el mejor sueldo promedio anual (17.5) de la NFL y tiene el segundo contrato más alto en los Empacadores, solo por detrás del mariscal de campo (Aaron Rodgers).

Kenny Clark is one of the most underrated players in the NFL. Consistently disruptive, reliable, explosive and doesn't turn 25 until October 4th.

What a well-deserved extension for also one of the best defenders in football 💪💪💪

— Field Yates (@FieldYates) August 15, 2020