Emotivo encuentro entre Edson y Jorge Sánchez.

Ajax revela emotivo encuentro entre Edson Álvarez y Jorge Sánchez: “Lo lograste”.

El conjunto de Ámsterdam dio a conocer un video especial en el reencuentro entre ambos mexicanos.

Ajax reveló un emotivo reencuentro entre Edson Álvarez y Jorge Sánchez, ahora ya ambos elementos otra vez del mismo equipo después de que compartieran vestidor también en América.

“Lo lograste”, le expresó Edson Álvarez a Sánchez al momento de verlo en las instalaciones del conjunto de Ámsterdam en lo que es también la reunión de ambos otra vez tras su paso por América.

Incluso, Álvarez aprovechó la ocasión para bromear con su compatriota sobre sus aptitudes al menos para hablar en inglés.

Ambos elementos también han compartido vestidor en la Selección Mexicana. Jorge Sánchez recientemente se despidió del Club América y también señaló que Edson Álvarez lo ha orillado a mejorar incluso desde su primer encuentro en Ámsterdam.

El lateral pasa unos días en México después de ser anunciado en el Ajax antes de regresar a Países Bajos a incorporarse definitivamente al equipo neerlandés.

Jorge Sánchez, flamante jugador del Ajax, se despidió de América , club con el que consiguió tres títulos y reveló que Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, vio con buenos ojos su incorporación al conjunto de Ámsterdam.

“Desde que llegó ‘Tata’ ya sabía de los jugadores que estábamos con él, siempre nos pidió que cuando hubiera un movimiento a él le gustaría saberlo antes para escucharlo lo que él piensa, cuando le hablé lo noté contento, se da cuenta del día a día en selección de cómo trabajo, cuando platiqué con él le dije que mi sueño era ir a Europa, dijo que estaba contento por mí”.

Además, Sánchez bromeó al decir que recién en su primer entrenamiento con el Ajax, su compatriota Edson Álvarez , también ex del conjunto de Coapa, lo ‘regañó’ ya que quiere exigirle siempre para mejorar.

“Con Edson ya nos vimos, nos abrazamos mucho, todavía no tengo mi primer entrenamiento y ya me está regañando, me quiere tener bien como él llegó, la mentalidad del mexicano es muy buena y competitiva, Edson es el más grande de los que están en Europa, me va a ayudar en todos los aspectos”.

