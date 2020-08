Emocionada Ángeles por Congreso Internacional de Boxeo.

La plusmarquista mundial mexicana en impulso de bala categoría F57/58, María de los Ángeles Ortiz Hernández, expresó su emoción por participar como ponente en el Congreso Internacional de Boxeo Tipo Olímpico convocado por la Federación Mexicana y Asociación Veracruzana que rigen este deporte.

“Estoy muy contenta de poder participar, honrada porque la invitación vino de un amigo, del presidente de la Asociación, Óscar Camacho, y del presidente Ricardo Contreras, de la Federación, y estoy contenta por ser una portavoz de lo que he vivido y compartir mis experiencias y capacitaciones que me han servido para enfrentar cada reto”, señaló.

El tema que dará la actual monarca paralímpica es el de “Mentalidad de Campeón”.

“Los boxeadores llevan una tarea durísima dentro de su disciplina y necesitan fortalecer muchísimo esa parte dentro y fuera, arriba y abajo del ring, en su vida personal y cómo canalizar, porque todos estamos expuestos a vivir con todos sus matices, unos muy bonitos pero los hay también otros muy oscuros que parecieran hacernos débiles.

“Pero cómo debemos enfrentar eso para convertirlo en fortalezas y canalizarlo a nuestra disciplina, a la mentalidad, en este caso al ring y vamos a trabajar todo eso con ellos”, sentenció Ortiz Hernández.

Agregó que estas herramientas deberán ayudar a los púgiles a salir adelante en cualquier situación que se encuentren y saber cómo enfrentarlas.

Por otro lado, indicó, se reforzará el tema de la disciplina de trabajo para poder cumplir las metas del proceso en el corto, mediano y largo plazo.

“Recordándoles siempre que lo que sea que acabamos de ganar, en el minuto uno que se ganó ya empezó a ser pasado. Hay que pensar en lo que sigue, eso es lo que le ha fallado a algunos, que dejan de trabajar porque ya ganó. Y no, ahora hay que trabajar el doble y triple porque todos van a querer ese sitio, allí es donde hay que transmitir.

“Y que la disciplina es un hábito de vida, un estilo de vida. No necesariamente que tengas el coach a un lado para decirte que tienes que entrenar. Esté o no el entrenador se tiene que trabajar, como es mi caso ahora que aún no tengo entrenador. Y me mantengo entrenando en casa, hago lo propio sin que me obliguen, es el hábito de vida de un campeón”, detalló.

Emocionada Ángeles por Congreso Internacional de Boxeo.

Ortiz Hernández compartirá sus 17 años de experiencia, 16 de ellos como número uno del mundo, a partir del dos de septiembre vía remota.

Foto: Archivo.

