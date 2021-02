Emmanuel Gigliotti revela que jugó la final del Guard1anes 2020 con COVID-19. Emmanuel Gigliotti reveló que disputó el partido de vuelta del Guard1anes 2020 infectado de COVID-19. El delantero de León aseguró que desconocía que se había contagiado y señaló que supo su condición hasta después del partido, al hacerse una prueba antes de realizar un viaje a su natal Argentina.

Emmanuel Gigliotti jugó con COVID la finalhttps://t.co/2P0jPfKNE6 — Futbol Picante (@futpicante) February 6, 2021

“Jugué la segunda final sin saberlo, contagiado, porque al otro día yo me iba a la Argentina, me hago el PCR que me pedían en Argentina y me da positivo y quiere decir que la final la jugué con el bicho”, declaró el Puma en entrevista con la cadena TyC Sports.

Emmanuel Gigliotti revela que jugó la final de la Liga MX con covid-19 https://t.co/MxovDpM6wc pic.twitter.com/HKQrNSDR7U — Milenio (@Milenio) February 6, 2021

El delantero reiteró que no ocultó que tenía coronavirus previo al juego definitivo de la gran final y que supo lo anterior hasta que se hizo un test por sus propios medios. Pese a esto, ni León ni la Liga Mx informaron el caso de Gigliotti.

Reynoso: Cruz Azul fue práctico en victoria sobre Necaxa

Anota Antonio Valencia y Querétaro le pega a Pachuca

Emmanuel Gigliotti revela que jugó la final del Guard1anes 2020 con COVID-19, asegura que se enteró hasta después del juego

El Pumas añadió en la conversación que se encuentra feliz por haber fichado con León, escuadra a la que catalogó como la que “mejor juega” en la Liga Mx. “En junio me vine para acá y llegué al equipo que mejor jugaba. Quedamos primero y luego la liguilla. Tuve la suerte de llegar y cooperar con dos goles para quedar campeón”, agregó.

🟢 Emanuel Gigliotti reveló haber jugado la Final ante Pumas con Covid-19https://t.co/2mOMER4rwr — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 6, 2021

Emmanuel Gigliotti fue el encargado de anotar el tanto del empate para los Panzas Verdes en la ida y marcó el primer gol en la final de vuelta. El argentino ganó su primer título en México hace algunas semanas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen