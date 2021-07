Emiliano Martínez se disculpa con Yerry Mina por burlarse.

El arquero campeón de América, Emiliano Martínez, reveló a Diario Olé que después de burlarse de Yerry Mina y atajarle el penal en semifinales, le ofreció disculpas , mismas que aceptó el colombiano con profesionalismo.

“El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad, no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte”.

Dibu explicó que Mina habló con él semanas antes para saber cómo estaba después de la lesión que lo dejó fuera del duelo eliminatorio que empataron Colombia y Argentina, por lo cual, la relación de ambos es buena.

“Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien del golpe en la cabeza. Quedó todo muy bien. Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo “discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Disculpa si te molesté”. Y él me contestó todo muy profesional”.

Las críticas a su peculiar manera de encarar los penales mediante la intimidación verbal a sus rivales no le importan a Martínez, él sabe su estrategia y dice que siempre hará todo por ganar en la cancha.

“Me entró por un oído y me salió por el otro. Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad, cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo, y lo utilicé…”.

“A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el faranduleo”, finalizó.

