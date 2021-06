Emerson Royal regresa a Barcelona para la temporada.

El lateral brasileño, que fuera cedido dos campañas con el Betis, formará parte del equipo de Koeman.

Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, Emerson Royal, regresó al Barcelona luego de dos temporadas cedido al Real Betis, donde compartió vestidor con los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez.

El jugador brasileño, ex del Atlético Mineiro, jugó 79 partidos oficiales con el cuadro bético, marcó cinco goles y dio 10 asistencias; fue parte de la clasificación del Betis a la Europa League .

Con 22 años de edad, Emerson Royal regresa al FC Barcelona, luego de que éste abonara nueve millones de euros para su traspaso y así tener en su totalidad los derechos deportivos del lateral brasileño.

Emerson fue el futbolista con más minutos jugados de toda la plantilla (3 mil 186 minutos), por delante de Guido Rodríguez y Nabil Fekir, informó el FC Barcelona en el comunicado del traspaso oficial.

Incluso, Emerson ha sido convocado con la Selección de Brasil mayor en un duelo amistoso contra corea del Sur. Así como en las categorías Sub 20 y Sub 23; no se descarta que forme parte de la lista final del país para la próxima Copa América.

Barcelona busca así mejorar lo realizado en la campaña pasada , en la que no ganó LaLiga. Tras quedar en la tercera posición por detrás del Atlético de Madrid, campeón; y el Real Madrid.

Finalmente Eric García, defensor surgido en La Masía del Barcelona entre 2008 y 2017. Firma contrato por cinco temporadas con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros y se suma al fichaje del ‘Kun’ Agüero .

