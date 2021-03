Embiid y Simmons causan baja del Juego de Estrellas.

Su contacto con posibles contagiados los dejan fuera de la fiesta de la NBA.

El centro de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid y el base Ben Simmons fueron descartados del Juego de Estrellas de la NBA. Debido al rastreo de contactos por un posible contagio de coronavirus, anunció la liga.

Embiid y Simmons estuvieron expuestos a su peluquero personal, informa Shams Charania de The Athletic. Ese barbero luego dio un resultado positivo de la prueba, confirmando el diagnóstico, dijeron las fuentes a Adrian Wojnarowski de ESPN .

Por el momento no hay planes para reemplazar cualquiera de los jugadores en el evento. Aunque se espera que el Zion Williamson de los New Orleans Pelícans pueda adjudicarse el liderato de puntos y que asuma la posición de Embiid en la alineación titular del equipo de Kevin Durant, informó Wojnarowski.

Las dos estrellas de los 76ers viajaron a Atlanta individualmente en aviones privados y no estuvieron expuestos a otros jugadores o individuos debido a la cuarentena obligatoria de la liga, según Shams Charania de The Athletic .

La NBA también anunció que Embiid y Simmons ya no estarán obligados a realizar las disponibilidades de medios requeridas antes del juego. Según Marc Stein de The New York Times .

Embiid, cuatro veces All-Star, fue nombrado titular para el evento del domingo. Después de que el co-capitán Kevin Durant lo eligiera para jugar en su equipo.

Simmons, por su parte, estaba en camino de su tercera aparición en el Juego de Estrellas. Y fue seleccionado por LeBron James. Luego de que los entrenadores de la NBA lo eligieran como reserva.

