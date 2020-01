Eli Manning anuncia su retiro de la NFL. Después de 16 temporadas en la NFL, Eli Manning decidió poner fin a su carrera. En conferencia de prensa, el mariscal de campo dio a conocer la noticia y explicó los motivos que lo orillaron a dar un paso al costa de los campos de juego.

“Creo que era lo correcto retirarme y finalizarlo en vez de mover a mi familia e intentarlo en otro lado. Esta era la decisión correcta. Sé que lo es. Me siento en paz con ella, y creo que eso es lo que ha hecho este día un poco más fácil”, declaró El Manning ante los medios que cubrieron su despedida.

"Once a Giant, always a Giant. For me, it's only a Giant." 🙏

After 16 seasons, Eli Manning announces his retirement as @Giants QB 👇

📺: NFL Network pic.twitter.com/o3KLSVvFEc

— NFL Network (@nflnetwork) January 24, 2020