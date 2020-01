El Wolves ficha al portugués Daniel Podence.

Miguel Herrera aclara ausencia de Roger Martínez con América. Miguel Herrera, entrenador de América, reveló la razón por la que Roger Martínez no cuenta con actividad con las Águilas. A pesar de que se rumora de que la relación entre el director técnico y el futbolista colombiano es mala, el Piojo aseguró que el cafetalero no ve acción debido a una petición de la directiva.

“Lo de Roger (Martínez), no me monto en ningún macho, se tomó la decisión directiva y cuerpo técnico, no me ha llegado una indicación diferente, hay una oferta, su gente negocia por esa oferta, por eso no pensamos en Roger. Si mañana me dicen que no salió, sigue entrenando, ni estoy peleado con él, es un tipo muy profesional, trabaja al parejo, no puedo ponerlo porque hay una oferta, esperaremos esa situación”, explicó Herrera en conferencia de prensa.

¡BORRADO! ❌ Roger Martínez ni siquiera será considerado por el Piojo a pesar de la lesión de Nico 🚑 pic.twitter.com/N1fl40McQV — MedioTiempo (@mediotiempo) January 31, 2020

Desde hace algunas semanas, se ha manejado la versión de que Roger Martínez cuenta con una oferta del futbol de la MLS, específicamente del Inter de Miami. De acuerdo a algunos reportes, la nueva franquicia del futbol estadunidense estaría dispuesta a pagar hasta 15 millones de dólares por la carta del colombiano.

Del mismo modo, se ha rumorado en la prensa nacional que el futbolista sudamericano y su agente buscan una propuesta de Europa, sin embargo, hasta el momento no se sabe de algún equipo interesado en los servicios del delantero de América.

Roger Martínez no volverá a jugar en América. Aunque no acepte la oferta de la MLS. Si se queda en el club, solamente entrenará. — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) January 30, 2020

Roger Martínez había pedido su salida de las Águilas previo al Apertura 2019, empero, la directiva Azulcrema no cedió a la presión ejercida por el atacante. A partir de ese momento, se ha reportado que la actitud del colombiano no ha sido del agrado ni de Miguel Herrera ni de los altos manos del club.

Ante la ausencia de Nicolás Castillo por lesión y la de Sebastián Viñas, por su convocatoria al Torneo Preolímpico de la Conmebol, se esperaba que el Piojo echara mano de Martínez para cubrir las ausencias, empero, hasta que no se resuelva su futuro, América podría congelarlo en la banca.

🚨 🚨🦅🦅 Se le acaba el tiempo a Roger Martínez. O acepta la oferta de la MLS o no tendrá minutos…. está por echar a perder su carrera. https://t.co/BVWOpMIj0p — Alejandro Orvañanos (@ale_orvananos) January 31, 2020

