El violento método que usó el United para convertir a Cristiano en una estrella. En verano del 2003, Cristiano Ronaldo dio un paso importante de camino al Olimpo. En aquel año, el ‘Bicho’ dejó su natal Portugal para marcharse al Manchester United.

A su arribo, Sir Alex Ferguson le confió el mítico dorsal ’7’, mismo que portaba David Beckham antes de emigrar al Real Madrid. El veterano timonel tenía un plan bajo la manga para convertir a su nuevo fichaje en una auténtica estrella mundial.

Para conseguirlo, Ferguson, junto a su asistente Walter Smith, elaboraron un violento método con para hacer ‘madurar’ a Cristiano. El experimento consistía en no pitar ninguna falta al ‘Bicho’ durante los entrenamientos, con la finalidad de que el lusitano aprendiese a jugar en equipo.

“En sus primeros años pasó un momento complicado en el vestuario. Había veces que retenía mucho el balón y no tomaba buenas decisiones con él en los pies. Le tuvieron que decir algunas verdades a la cara, pero lo aceptó bien. Tiene una gran personalidad”, relató Darren Flether, ex compañero del ‘Bicho’ en el United.

Durante la charla con ‘The Lockdown Tactics’, el escocés ex Stoke City confesó en qué consistía el ‘Método de Smith’.

“Cuando llegó, decidió que no pitaría faltas en el entrenamiento. Yo sabía que era por Ronaldo. Los chicos volaban los unos a por los otros y Cristiano tenía moratones de las patadas que le daban. Antes no hacíamos faltas suaves pero te las pitaban. Cristiano hacía el regate, te sacaba la falta, se reía y agarraba el balón. Así, Walter decidió no pitar faltas en el entreno. Ronaldo durante dos semanas se volvió loco. Decía ‘¿Quién es este escocés? ¿Qué es esto?’”, rememoró.

Fletcher relató que en un principio a Cristiano no le gustaba el método de Smith. Sin embargo, con el tiempo entendió que Ferguson lo único que quería era ‘potenciarlo’.

“Básicamente, los chicos te pegaban donde fuera en el United pero sabías que no te iban a pitar falta. Sinceramente, es impresionante lo rápido que Cristiano empezó a tocarla y correr porque sabía que no le iban a pitar falta y que no tenía sentido quedarse con el balón. Así, empezó a meter más goles y llegar más a posiciones de gol. En la segunda parte de la temporada, cuando llegó Walter Smith, Cristiano dio un gran paso adelante. Me acuerdo de él muy enojado, aceptando rápido lo que había y empezando a jugar a uno o dos toques, tocando y corriendo más sin balón. Así metía más goles”, aseguró Fletcher.