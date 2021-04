El valor de Giovani dos Santos se fue en caída libre. El futuro de Giovani Dos Santos en el América no está claro. Su mal momento deportivo y múltiples lesiones han hecho que su valor en el mercado esté en caída libre y de los 12 millones de euros que llegó a costar en su mejor época como profesional en Villarreal, hoy su valor es de apenas 1.8 millones de euros.

De acuerdo a las cifras de Transfermarkt, el precio que hoy tiene Dos Santos es menor incluso a cuando tenía 18 años de edad y jugaba con el Barcelona B en La Masía, y es que en ese entonces su precio era de 2.3 millones de euros.

Hasta ahora la directiva de las Águilas no se ha acercado a Dos Santos para planear una posible renovación de contrato. Su relación culmina en cuanto termine el Guard1anes 2021 y deportivamente no se ha ganado la continuidad en el plantel Azulcrema, ya que en lo que va del torneo solo acumula el 20 por ciento de los minutos totales y si bien ya marcó un gol, la afición no lo tiene como un favorito.

A pesar de lo mencionado, la salida de Gio podría significar un alivio económico para el América, pues el atacante de 31 años es uno de los jugadores que más gana en la plantilla, estando solo por debajo de Guillermo Ochoa en el salario, por lo que esto es uno de los argumentos que más expresan los aficionados al criticarlo.

