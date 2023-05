El último del Gran Mito Culé.

Hace un poco más de 10 años, se escribió una fantástica historia. Un relato que hablaba sobre jugar a un futbol bonito y efectivo. Uno que sirviera para fortalecer el sentimiento hacia los cimientos del club al que perteneces y que, simultáneamente, fuera ganador y trascendental hacia los diferentes rincones de este vasto mundo. Hace más de una década, conocimos al que considero es el mejor equipo de la historia: el FC Barcelona de Josep Guardiola. Hoy, con el inminente retiro de Busquets del club catalán a final de temporada, todo lo que quedan son recuerdos. Algo que seguiremos contando de generación en generación para no olvidarnos de lo que un día fue.

La historia del ‘beautiful game’ es mucho más extensa de lo que la mayoría de las opiniones actuales dan a pensar y dentro de ella podemos encontrar varios equipos que escribieron sus logros en letras doradas: el AC Milan de Arrigo Sacchi, el Manchester United de Sir Alex Ferguson y el Liverpool de Bob Paisley son apenas unos ejemplos. Elegir a uno para llamarle el mejor de todos los tiempos no es tarea sencilla, pero más de uno coincidiría conmigo en que los culés dirigidos por Guardiola son, hasta este momento, el candidato más fuerte. Es un tema de fondo y forma, ser un conjunto tan dominante y ganador, pero haciéndolo desde las raíces y respetando la filosofía del club, es algo que no se ha logrado igualar. Específicamente, hablar de año 2009 en el que consiguieron aquel sextete en el que, más allá de campeonar en todos los torneos que se jugaron, parecía que realmente no existía club en el mundo que pudiera hacerles frente.

La partida de Busquets no es tema menor, se va la última pieza de aquel gran mecanismo y se debe añadir que fue de las más importantes. Lo ha dicho Román Riquelme y lo ha dicho Lionel Messi, Sergio llegó a confundir al análisis futbolístico en todo el mundo porque fue y es el único ‘5’ que realmente juega como un ‘10’. Nos hizo pensar que ese era el rendimiento del pivote, pero sólo él tenía la capacidad de hacerlo.

Para los blaugranas tiene que ser muy difícil decirle adiós a su último gran referente: nunca vistió otros colores y estuvo quince años entre las filas del primer equipo, consiguiendo más de treinta títulos oficiales, entre los que destacan múltiples ligas, copas, supercopas y, claro, las tres Champions. Tuvo que despedir a Carles Puyol, Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Lionel Messi, hoy será él quien tendrá que apagar las luces del estadio cuando juegue como blaugrana por última vez. El capitán concluyente.

En medio de todas las emociones que involucra la despedida de una institución, le da más sabor a la novela del futuro de Messi. El astro argentino definió que hará pública la decisión sobre su próximo destino profesional en el junio que se acerca y con la retirada de ‘Busi’ del club de sus amores, el plan de ambos sería jugar juntos. Nada está definido, pero lo más cercano es que los veamos reunidos en Arabia. Lionel tiene una jugosa oferta de 400 millones de euros anuales por parte del Al-Hilal y ese mismo club también se ha acercado a Sergio para conseguir sus servicios. Además, sería muy bueno volver a ver el enfrentamiento entre Messi y Cristiano en clubes rivales.

No quedará nadie de aquella época en el Barcelona y los fanáticos culés deberán aceptar que el adiós es inevitable y definitivo. El libro finalmente se cerrará, pero trataremos de cuidar la historia siguiendo con la tradición oral, como un gran mito de fantasía futbolística.

