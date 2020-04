El tierno regaño de Miguel Layún a sus hijos. Miguel Layún protagonizó el último momento chusco de la cuarentena en el plano de la Liga MX. En plena entrevista en vivo, el veracruzano reprendió a sus hijos de una manera ‘muy tierna’ que causó furor.

El elemento de Rayados de Monterrey se encontraba dando una entrevista para TUDN cuando de repente volteó a ver a sus hijos. Layún los regañó y les pidió que se comportaran.

Al regresar a la entrevista, los entrevistadores ‘bromearon’ con Layún.

El veracruzano tiene dos pequeños, fruto de su relación con Ana Laura Galván.

Hace unos días, Layún reconoció que los jugadores de la Liga MX no hicieron todo lo posible para evitar la desaparición del Ascenso MX. Para el veracruzano, los futbolistas del máximo circuito ‘se quedaron cortos’ al momento de apoyar a sus compañeros de la ‘División de Plata’.

Miguel explicó que uno de los problemas que evita que el balompié mexicano crezca es que los jugadores solo alzan la voz cuando les conviene.

“Aquí el problema es ese, que unos levantan la voz otros no, cuando me interesa a mí, me conviene, levanto la voz, me conviene aparezco en el mapa, cuando no, pues me pongo atrás porque no quiero consecuencias y eso así no puede funcionar”, sentenció Layún.