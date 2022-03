El Salvador con problemas previo a juego contra México.

Roberto Domínguez mandó indirecta a sus compañeros por negarse a jugar con el combinado nacional.

Roberto Domínguez, defensa de El Salvador, fue crítico con algunos de sus compañeros de selección ya que varios no quieren regresar al combinado nacional para culminar las Eliminatorias de Concacaf debido a que ya no tiene posibilidad de jugar el Mundial de Qatar 2022.

El Salvador enfrentará a México el próximo 30 de marzo en el último partido eliminatoria en la cancha del Estadio Azteca, ya sin jugarse nada y ante un Tri que posiblemente ya esté calificado a la Copa del Mundo para ese entonces.

“Siempre he visto lo que yo quiero, cada vez me llamen a Selección, yo me presentó. No puedo meterme en la decisión de otros compañeros, ellos sabrán el por qué, yo siempre estaré listo, para cuando me llamen”, arrancó Domínguez en charla con los medios.

Lyon inicia goleando 4-1 a Porteño

Lainez y Guardado reciben visita de Hugo Sánchez

Sobre lo que viene para la Selección de El Salvador, Roberto Domínguez fue muy claro y se dijo comprometido con el futuro de la Selecta, mismo que ve en los jóvenes de su país y en el debido proceso que deben llevar.

“El profesor dejó claro que iba a trabajar con muchos jóvenes, para el proceso del siguiente Mundial . Lo va a hacer así, porque hay muchos jugadores buenos en nuestra liga y muchos que también están saliendo de la Selección Sub-20”.

El Salvador con problemas previo a juego contra México.

“Va a ser importante terminar esta fase de buena forma. Hay muchos jugadores que están en este proceso y les va a ayudar demasiado para el siguiente. Por ello es importante cerrarlo de buena forma, para que la gente pueda creer en el siguiente proceso”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen