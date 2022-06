El primer gran golpe: Carlos López Gutiérrez de Velasco. Emociones Compartidas.

El futbol mexicano ha gozado, a lo largo de su historia, de varios bombazos internacionales. Jugadores de talla mundial que, dispuestos a darse un cambio de aires, vivieron una aventura en territorio azteca. En la mayoría de las ocasiones esto se reflejaba en un impacto mediático evidente, lo que posibilitaba la opción de que fuera replicable, y así lo fue.

Sin embargo, hay de bombazos a bombazos. Ha sido muy difícil encontrar en uno de estos una combinación de verdadero legado internacional acompañado de un rendimiento en nuestra liga haya estado a la altura. Esto debido a las propias condiciones de los fichajes, es muy complicado que un futbolista de la magnitud que mencionamos llegue a México si no es al final de su carrera, cuando sus capacidades están muy alejadas del punto más alto.

Entre los casos más destacados se encuentra Emilio Butragueño, que estuvo dos veces en la terna final por el Balón de Oro y jugó para Celaya por tres temporadas. El Buitre llevó a Los Toros a su primera final en la historia cuando la perdieron frente a Necaxa, y aunque un año más tarde se le unieron sus excompañeros del Real Madrid, Míchel González y Hugo Sánchez, no pudo replicar el éxito. Se retiró allí como uno de los mejores de la historia del club.

Jugadores como Bernd Schuster, con tres podios del Balón de Oro, Bebeto, campeón del mundo en Estados Unidos 1994, Eusébio y Ronaldinho, que fueron ganadores del ilustre galardón que entrega France Football al mejor futbolista del año, en 1965 y 2005 respectivamente, dieron, más que otra cosa, resultados mercadológicos. Bien es cierto, a Dinho, con destellos esporádicos y exposiciones de que la magia no se va, le alcanzó para llevar a Querétaro a la única final que han disputado. No era sorpresa la insuperable entrada que provocaba uno de los mejores jugadores de la historia en cada estadio que visitaba.

En otra mesa están los futbolistas que rindieron, como el caso de André-Pierre Gignac, que llegó para cambiar por siempre la historia de Tigres y se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la historia de nuestra liga, pero su cartel europeo era considerablemente menor a los otros.

De pronto, cuando se habla de la posibilidad de incorporar al charrúa Edinson Cavani o al neerlandés Luuk de Jong, el fútbol femenil da el primer gran golpe: Jennifer Hermoso es Tuza.

Posiblemente no se dimensiona porque hay un gran sector que no ha encontrado afinidad o que sencillamente no tiene interés en seguir el futbol femenil, pero Club Pachuca se ha firmado un bombazo de proporciones épicas. De lo más espectacular que se ha visto acá.

Española de 32 años, máxima anotadora histórica de la selección nacional y del FC Barcelona, dueña de cinco de los últimos siete campeonatos de goleo en la Primera Iberdrola y multicampeona de todo lo que se puede ganar, siendo parte fundamental de un Barcelona Femenino tan dominante como lo ha sido el de los últimos años. En pocas palabras, la jugadora más importante de la historia blaugrana y española está ahora en nuestro futbol. No es el caso que esté acabada, viene de ser considerada la tercera mejor futbolista del planeta por FIFA The Best y la segunda por France Football. Estaba muy cerca de firmar con Atlético de Madrid, pero la oferta de Pachuca ganó.

Esto significa una cosa: crecimiento. Nuestro futbol femenil está progresando a pasos agigantados y es momento de que todos nos demos cuenta. Nació en 2017 y lo que nos presenta hoy es la liga deportiva mexicana que mayor desarrollo ha tenido durante los últimos años. Constantemente nos presentan fichajes de primera línea y se rompen récords de entrada a nivel mundial. Las cosas se están haciendo bien y la Liga MX Femenil se ha convertido un campeonato muy atractivo para las futbolistas de alto nivel en el extranjero.

Estamos muy cerca de poder presumir una de las mejores ligas del mundo en su rama.

El primer gran golpe llegó, y vendrán más.

Sígueme en Twitter: @carloslgtzdev.

El primer gran golpe: Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Dos medallas para Veracruz en primera jornada de Karate

Plata para Veracruz al iniciar el atletismo de los Nacionales

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen