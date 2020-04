El portero que le tuvo ‘miedo al éxito’ y se retiró a los 24 años. Muchos niños sueñan con convertirse en futbolistas y conquistar el mundo con el equipo de sus amores. Sin embargo, para Ted Smith ese sueño era una auténtica pesadilla. El cancerbero británico prefirió retirarse a los 24 años a seguir soportando la presión de los partidos.

En entrevista con el portal británico ‘The Telegraph’, Ted Smith reveló que el sueño de futbolista no ‘era el suyo’. Explicó que no disfrutaba los cotejos por lo que tomó la decisión de ‘colgar los guantes’.

“Los partidos deberías disfrutarlos y yo lo intenté. Lo intenté muchas veces, pero no pude. Tengo miedo a jugar un partido desde hace mucho y no puedo apagarlo”, reconoció Smith quien no logró soportar las duras críticas recibidas por los hinchas. “Después de los encuentros miraba las redes sociales y veía lo que la gente decía. El 90%de las veces no había nada, pero siempre veía dos o tres comentarios negativos después de un mal partido y me quedaba con ellos”, abundó Ted Smith.

El arquero de Southend debutó en la Football League One (Segunda División de Inglaterra) con 19 años. Formó parte de las categorías Sub-18, 19 y 20 de su país y en enero estuvo en la órbita del Tottenham de José Mourinho.

Smith confesó que ama el futbol y los entrenamientos, pero la presión era algo que no sabía manejar.

“No era yo. No lo disfrutaba. Adoro el juego y el entrenamiento, pero la presión del partido me superaba. Me encanta este deporte y también los entrenamientos, pero cuando venían las presiones y los nervios del día del partido, era demasiado para mí”, expuso el juvenil.

Pifia en su debut

Smith recordó una anécdota que lo marcó de por vida. En su primer partido liguero, erró en un gol y le impidió a su equipo conseguir la victoria. Relató que sus compañeros fueron ‘gentiles’ no así los aficionados quienes lo ‘reventaron’ en redes sociales.

“Fue en mi primer partido de liga de la temporada y me equivoqué por el gol en un juego que deberíamos haber ganado pero terminé empatando 1-1… Todos en el vestuario fueron geniales. Entendieron que era joven y que estaba destrozado por lo que había sucedido, pero en las redes sociales las cosas se ven mucho en blanco y negro”, compartió Smith y añadió. “Recuerdo haber leído varias críticas después del juego y durante la semana siguiente sabiendo que tenía que salir y jugar el próximo sábado. Si soy honesto, fue algo con lo que realmente luché. Los fanáticos tienen todo el derecho a sus opiniones sobre el juego y no tuve ningún problema con eso, pero algunas cosas pueden llevarse un poco lejos y no solo es difícil para mí leer, sino que mi familia también está leyendo los mismos comentarios”, abundó el ahora ex jugador de Southend de la League One de Inglaterra.

Final del sueño

Smith, que disputó 33 partidos como futbolista, señaló que ponerle fin a su carrera duele más porque le ‘rompes el corazón’ a los que comparten el sueño.

“La parte más difícil es decirle a la gente que abandonas un trabajo que es el sueño de muchos”, comentó y agregó. “No me malinterpreten, hubo momentos increíbles después de los juegos que ganamos, pero creo que, en general, estar en el centro de atención un sábado y actuar en un escenario no era para mí y lo he aceptado”, afirmó Ted Smith.

