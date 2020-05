¿El ‘Perro’ Bermúdez anuncia su retiro? Una de las voces más importantes del balompié mexicano está cerca de colgar el micrófono. Enrique Bermúdez confesó que tras el mundial de Qatar 2022 analizaría su situación y podría ponerle fin a su prolífica carrera.

Durante la charla con el programa ‘Ahora o nunca’ de ESPN, el ‘Perro’ entre dejó ver el final de su carrera tras 45 años detrás de los micrófonos.

Bermúdez aseguró que no podría dejar el deporte de tajo pues ‘moriría de tristeza’. Es por ello que seguiría haciendo su programa de radio y tal vez algunos comentarios para la televisión. Esto último lo haría una vez por semana.

En la plática con ‘Ahora o Nunca’ de ESPN, el ‘Perro’ Bermúdez criticó el estilo de José Ramón Fernández quien no esconde su odio por el América.

“Yo sólo le veo una cosa negativa a José Ramón, y se lo dije en su cara. Le dije ‘tú comes con manteca gracias al América’. Yo creo que un periodista del nivel de José Ramón tiene un lunarcito, ningún periodista puede incitar al público a odiar a un equipo, ahí pierde su objetividad”, apuntó Bermúdez.

El mítico comentarista también reveló que estuvo a punto de firmar con ESPN, por lo que hubiera sido compañero de José Ramón Fernández.

“No sé si hubiéramos chocado muy fuerte, porque yo a José Ramón lo respeto mucho, pero algo que no me gusta, como televidente, es la forma en la que trata a sus compañeros. A veces los trata muy mal, es déspota al aire. Yo no hubiera soportado eso”, tiró Bermúdez.