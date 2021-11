EL PAPEL DE LOS PADRES Y/O TUTORES, DENTRO DE LA FORMACIÓN DE LOS INFANTES QUE SE INICIAN EN EL FÚTBOL (Parte 2).

Profesor Miguel Ángel Leyva / FORVER.

Querer que el niño(a) sea el mejor, no debe convertirse en una obsesión para los padres. Ganar o perder un partido, debe ser, en el primer caso felicitar al niño(a) haciéndole ver los avances en destrezas o habilidades e invitarle a seguir superándose de manera significativa en los entrenamientos; en el segundo caso, evitar al máximo reprochar por la desilusión de un resultado y no reprender al niño(a) por ello, pues se debe madurar la idea de que su formación deportiva llevará implícita la enseñanza de superar la frustración de un resultado no favorecedor. Es así que, hay que tener muy claro que, por salud mental y emocional, debemos evitar que el infante centre sus avances deportivos pensando en que ha desilusionado o no a sus padres, porque sabe que ante todo será calificado de jugar bien o mal y sobre todo si gana o no un partido.

Otra situación recurrente es que algunos padres o tutores, culpan o se conflictúan con el entrenador porque no asignan a sus hijos la posición que desde su percepción debería jugar el niño(a) e incluso llegan a quejarse y externar que no se les aprovecha dentro del equipo y hasta le reclaman al entrenador por no haber atendido las indicaciones que le daban durante el enfrentamiento deportivo.

Así mismo, el padre o tutor debe evitar comparar o poner en confrontación directa al niño(a) con sus compañeros u otros jugadores que quizá destacan más en algunas habilidades y destrezas, toda vez que deben respetar y dejar que su desarrollo sea el que biológicamente vaya manifestando su organismo. Recordemos que cada ser humano tiene una carga genética y un ritmo diferente de crecimiento, por lo que padres o tutores y los entrenadores debemos tener la paciencia para esperar su evolución deportiva.

Recuerden padres de familia, la recomendación de todo entrenador de alto rendimiento siempre será que cuando el niño(a) no tiene buenas notas académicas, eviten que su castigo sea no asistir a los entrenamientos debido a que sin darse cuenta afectan su desarrollo y crecimiento deportivo, aunado a que está demostrado que el ejercicio incide en el aprendizaje de manera significativa. Por lo ya expuesto, es muy importante que los padres de familia logren incluirse en las actividades deportivas de sus hijos de una manera propositiva; en nuestro caso, promovemos ampliamente el fútbol como disciplina deportiva debido a que fomentamos que no sólo lo vivan como una práctica de deporte, sino una escuela que los acompañará, educará y formara de una manera integral y para toda la vida.

Muchas escuelas fomentan la práctica y competencia en el fútbol, pero pocas somos las que priorizamos una enseñanza basada en las etapas del desarrollo, habilidades y necesidades de nuestros jugadores.

NO SOMOS LOS UNICOS, PERO EN FORVER QUEREMOS SER TU MEJOR OPCIÓN DEPORTIVA.

