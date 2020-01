El nuevo McLaren MCL35 se presentará el 13 de febrero.

El piloto británico Lando Norris, compañero del español Carlos Sainz en McLaren, reveló accidentalmente este lunes que el nuevo monoplaza de la escudería para 2020.

El MCL35, se presentará el 13 de febrero, algo que posteriormente confirmó la escudería de Fórmula Uno.

I’m not sure if you’ve heard, but the car launch is on February 13th 🎟 #MCL35 pic.twitter.com/MQCCGPGcNj

— Lando Norris (@LandoNorris) January 13, 2020