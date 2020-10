El mundo del futbol felicita a Diego Armando Maradona.

El mundo del futbol está de fiesta, pues este viernes 30 de octubre, uno de sus elegidos y por muchos considerado como el mejor futbolista de la historia, Diego Armando Maradona, cumple 60 años.

Por ello, algunos clubes, así como futbolistas legendarios y jugadores alrededor del orbe se dieron el tiempo de enviar sus felicitaciones al mítico Diego.

El brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, con quien se ha enfrascado a Maradona en un duelo por determinar al mejor de todos los tiempos, dedicó un emotivo mensaje a la leyenda argentina en su cuenta de Instagram:

“Mi gran amigo, Maradona. Siempre te aplaudiré. Siempre te apoyaré. Que tu viaje sea largo, que siempre sonrías y que me hagas sonreír a mí también. ¡Feliz cumpleaños!”.

El conjunto argentino de Boca Juniors, el club de los amores del Diego, hizo un breve repaso por la carrera del ’10’.

Otro de los consentidos de la afición xeneize, Carlos Tévez, envió un mensaje cariñoso a Maradona:

Asimismo, el Barcelona envió sus felicitaciones al argentino, y rememoró una de sus inolvidables anotaciones con la camiseta blaugrana:

G⚽️L OF THE DAY

🥳 Per molts anys, Maradona!

🇦🇷👉 https://t.co/PDHZUWYasy pic.twitter.com/dndRFSizrO

— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 30, 2020