El ‘momento incómodo’ de Ymay en Futbol Picante. La cuarentena ha obligado que varios trabajadores continúen con sus labores desde casa, en lo que conocemos como ‘Home Office’. Para algunos es una gran alternativa pues ahorran tiempo y dinero. Sin embargo, para Mauricio Ymay fue un auténtico dolor de cabeza en la última transmisión de Futbol Picante.

En plena transmisión en vivo, Ymay ‘perdió la paciencia’ a causa de un niño gritón. El comentarista tuvo que regañarlo para poder escuchar a sus compañeros.

¿Qué sucedió?

El siempre polémico Álvaro Morales estaba hablando sobre las declaraciones de Guillermo Ochoa sobre que el América podría pelear los primeros puestos en LaLiga. El momento chusco llegó cuando se comenzó a escuchar la voz de un niño.

Mauricio Ymay intentó guardar la calma y tratar de calmar al niño de manera discreta, pero no lo consiguió. El ex elemento de Televisa probó con señales para que el pequeño se calmara sin embargo también falló. Por último, volteó hacia al infante y le dijo que no hiciera más ruido. Su expresión denotaba molestia e incomodidad.

Mauricio Ymay y su 'Fail' desde casa en Futbol Picante pic.twitter.com/kT4x5G54yG — CarlosSalas (@CarlosS09208397) May 10, 2020

El momento se hizo viral pues no es la primera vez que un elemento de Futbol Picante sufre un ‘accidente’ en plena transmisión en vivo.

Ymay no es el único

Hace unas semanas, durante la transmisión de Futbol Picante, estaban debatiendo los conductores cuando Ricardo Puig sufrió un ‘accidente’. Al comentarista se le cayó su cámara, mostrando al aire que se encontraba en ropa interior y solo portaba camisa para aparecer a cuadro.

Mauricio Ymay y Ricardo Puig son al momento dos víctimas de Futbol Picante de los penosos incidentes del Home Office. Este ya ha revelado infidelidades al aire, mascotas que se ganan el corazón de la gente, niños a los que no les importa nada y seguramente habrán otras tantas sorpresas más adelante.

El ‘momento incómodo’ de Ymay en Futbol Picante

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.