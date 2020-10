El mejor nocaut de la UFC en 2020 parece salido de Tekken.

Durante la noche del 10 de octubre, Joaquin Buckley elevó una veloz patada contra Impa Kasanganay. Este último tuvo la velocidad suficiente para resistirla con una sola mano. No obstante, Buckley reinició el ataque saltando mientras giraba sobre su propio eje para disparar su planta. La prensa especializada considera este nocaut, como uno de los más espectaculares del año.

Buckley sólo lleva 2 combates en la UFC, y el primero terminó en derrota. Pero su desempeño en el “UFC Fight Islan 5” en Yas Island, impresionó a Dana White, presidente de la compañía. Pero su segunda práctica tuvo más eco en redes sociales que la lucha principal de Cory Sandhagen contra Marlon Morales.

La prensa especializada defiende al luchador diciendo que se trata de una pirueta vista en el Tae Kwon Do. Aunque usuarios de las redes sociales respondieron asegurando que jamás se ha documentado en una prueba marcial. Como fuere, Buckley sacudió las redes sociales llevándose el título como “Mejor nocaut del año”, palabras dichas por el presidente de la UFC.

Si bien Buckley no se ha pronunciado al respecto si “tomó prestado” el movimiento o no. Luce idéntico al “Mist Trap” ejecutado por Lee Chaolan en la franquicia de Tekken, un exitoso videojuego de peleas con casi 3 décadas de antigüedad. En la ficción, Lee utiliza algunos jabs de Tae Kwon Do, sólo que ese giro es de Jeet Kune Do (cortesía de Bruce Lee).

Aquí está al comparación:

