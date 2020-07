El luchador de la WWE que fue violado por una mujer. Keith Lee, campeón norteamericano de NXT, confesó que hace un par de años fue víctima de abuso sexual por parte de una mujer.

A través de sus redes sociales, Keith Lee utilizó el #SpeakingOut -movimiento que habla sobre casos de abusos- para contar su historia. El peleador relató que el incidente ocurrió en un karaoke en Texas.

“No recuerdo si fue en 2016 o 2017, la verdad es algo que he querido olvidar. Estaba en un karaoke en Texas cuando una joven se acercó a ofrecerme sexo porque, aparentemente, sabía quién era yo. Decliné su ofrecimiento con cortesía, pero me pidió que al menos tomáramos un par de tragos, lo que acepté. Me levanté al baño, cuando volví a la mesa ya estaban los tragos servidos y no recuerdo nada”, inicia su relato Keith Lee.

Keith Lee es una de las máximas estrellas de NXT y próximamente tendrá un combate ante Adam Cole donde ponga en juego su título.

La campaña #SpeakingOut cobró fuerza debido a que hace unas semanas Sammy Guevara, luchador de la empresa AEW, hizo unas desafortunadas declaraciones en las que dijo que el día que conoció a Sasha Banks “sólo pensaba en violarla”.

Keith Lee shares his own #SpeakingOut story from a few years ago and says "anyone can be a victim." pic.twitter.com/CeVRKa3u3F

— B/R Wrestling (@BRWrestling) June 24, 2020