El libro de André Marín que amenaza con cimbrar la televisión deportiva mexicana. La novela de los micrófonos deportivos mexicanos tendrá un nuevo emocionante capítulo. André Marín, analista de FOX Sports, expondrá su versión de los hechos sobre el pleito con José Ramón Fernández mediante un libro que verá la luz el próximo año.

En entrevista con Javier Alarcón, Marín confesó que está trabajando en un libro el cual se estrenará el 2021. En la obra, el ex TV Azteca hablará sobre su relación con el ‘mandamás’ de ESPN. Además, amenazó con sacar algunos detalles que ‘cimbrarán’ la televisión deportiva mexicana.

Marín no dio adelantos de la fecha de su publicación, pero confirmó que en su obra José Ramón Fernández tendrá un papel relevante. André admitió que lo que han dicho de su persona le ha afectado mucho por lo que quiere externar su versión.

“Ya llegó el momento (de contar su versión), lo hemos preparado con mucho cuidado, y no tardará mucho, se retrasó por el tema de la pandemia, pero no tardará mucho en estar finalizado. Sí por supuesto (habla de José Ramón Fernández), sí por supuesto (me ha afectado lo que ha dicho de mí) yo nunca he contestado, pero ya llegó el momento de contar la verdad, va ser un libro incómodo, duro, (son cosas) muy fuertes”, ahondó e insistió en que “el traicionado fui yo”.