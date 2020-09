El Leeds de Bielsa gana de último momento de visitante.

Sheffield United se quedó con las manos vacíasa dos minutos del final.

Con un gol de Patrick Bamford a los 88 minutos, el Leeds United salió victorioso 1-0 de su visita a Sheffield United en la Premier League.

En primer lugar el equipo del técnico argentino Marcelo Bielsa encadenó triunfos tras vencer a Fulham el pasado fin de semana.

Sheffield United, en tanto, sufrió su tercera derrota sucesiva al iniciar la temporada.

Por lo tanto Bamford cabeceó al fondo de la red el centro desde la izquierda Jack Harrison. El delantero ha firmado un gol en cada uno de los tres partidos del Leeds desde la vuelta del club a la máxima división del futbol inglés.

La otra figura del Leeds fue su arquero Illan Meslier, protagonistas de dos intervenciones para ahogar los gritos de gol de John Lundstram y George Baldock.

La que le impidió anotar a Lundstram fue particularmente providencial, ya que Meslier se lanzó hacia su derecha para manotear afuera un potente remate cerca del poste.

Mientras que Sheffield United no ha podido marcar en sus tres partidos disputados. El equipo de Chris Wilder no ha podido repetir el rendimiento de la pasada temporada, cuando rozó con clasificarse a las copas europeas.

💬 "It was a just result" Marcelo gives his thoughts after today's Yorkshire derby win against Sheffield United pic.twitter.com/CxTZWSey6z

— Leeds United (@LUFC) September 27, 2020