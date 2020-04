El jugador de Tigres que no llegó al City por culpa del chikungunya. Así como en estos días el COVID-19 azota al mundo, en 2015, el chikungunya era la enfermedad ‘de moda’. Por aquellos tiempos, Jordan Sierra, actual jugador de Tigres, estuvo muy cerca de fichar con el Manchester City, sin embargo, esta enfermedad se lo impidió.

En entrevista con Ecuagol TV, el mediocampista ecuatoriano relató del interés que tuvo el City en su talento. Sierra estaba en el radar del equipo dirigido por Pep Guardiola pero no se pudo mostrar por estar enfermo.

“El traspaso a Holanda yo lo vi en todas las redes sociales y nunca me llegó algo así verdadero. Lo que te puedo decir que sí fue verdadero fue lo del Manchester City, incluso ellos vinieron, cenaron conmigo junto con mi gente, estuvieron ahí (en ecuador), me iban a ver jugar. En ese entonces me había dado tipo chikungunya que andaba en ese entonces y yo no podía jugar, pero lo que sí te puedo decir es que estuve con los del Manchester City” declaró Sierra para Ecuagol TV.