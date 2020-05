El increíble acto de magia de Martinoli

View this post on Instagram

Un poco de magia para nuestras hijas en reciprocidad a la magia que ellas nos aportan a diario. Tener la suerte de ser sus padres en este difícil tiempo de encierro e incertidumbre nos nutre y nos recuerda de que, al final de cuentas, la vida es mágica. Chiara y Chloé, gracias por aportar tanta felicidad en casa.