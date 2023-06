EL HISTÓRICO

Emociones Compartidas. Carlos López Gutiérrez de Velasco.

José de Jesús Corona no renovará con La Máquina y, a partir del próximo 30 de junio, dejará de ser portero de Cruz Azul. Son ciclos, acaban y hay que reconocer cuando esto sucede. Incluso puede ser prudente decir que el de Corona Rodríguez ya había llegado a su fecha final, pero no se hizo lo suficiente para dar el cambio generacional. Y es que los relevos no ayudaban, Gudiño y Jurado nunca tuvieron el nivel para quitarle la titularidad celeste al campeón olímpico en Londres 2012 mientras éste tuviera contrato con el equipo de La Noria. Cada vez que Andrés o Sebastián asumían el rol, la afición de Cruz Azul recordaba por qué tenían toda su confianza en un guardameta que superaba los cuarenta años. Ahora que se va, tendrán que cumplir sin excusas.

Profundizando en el legado de Corona, debe salir por la puerta más grande de la institución. No le faltó nada y ganó todo. El guardameta nacido en Jalisco estuvo catorce años en el club y se convirtió en el ídolo total de la época. Todo lo que le pudieran reprochar, quedó saldado aquel 30 de mayo del 2021, cuando levantó el noveno título de Liga MX. Y ese campeonato fue de José de Jesús. Tan fácil como que sin él no se conseguía y fue importantísimo para la consecución como era siempre que se le necesitaba. Jesús Corona fue para Cruz Azul una leyenda y un capitán de los de verdad, y pasará mucho tiempo para que llegue otro líder de esa jerarquía. Quizá, esa fue la razón por la que era imposible separarlo del club.

Pero Ricardo Ferretti sabe que para todo hay tiempos y después de tantos años en el ruedo y habiendo dirigido a tantos jugadores catalogados como estrellas, no le va a temblar la mano con nadie. El proceso de Corona finalizó y Tuca no hará nada por aplazarlo. El cambio que Ferretti quiere para Cruz Azul es evidente, tanto así que Rafael Baca, Julio César Domínguez y José de Jesús Corona, las famosas vacas sagradas de La Noria, junto con otros elementos que no dieron el ancho en los últimos torneos, están fuera del proyecto.

No me termina de convencer lo que pasará con la portería celeste a partir del próximo torneo. Ferretti prefiere a Andrés Gudiño, pero, aunque las negociaciones están avanzadas con Juárez, le gustaría que Sebastián Jurado también permanezca en el equipo para competir por el puesto. Es uno de ellos dos, no hay planes de traer algún arquero externo. Es algo que veo coherente con el tinte de un cambio radical y reinvención del proyecto, pero una portería inexperta nunca es buena opción cuando no hay una solidez en el resto de los sectores. Realmente, una portería inexperta nunca debería ser una opción. Pero Ricardo confía y ellos deberán cumplir.

Fue todo para José de Jesús Corona Rodríguez como el legendario portero de Cruz Azul. El ídolo de tantos celestes, niños y grandes, y que más de una vez les regresó el color al cuerpo sacando una pelota sobre la línea en las últimas jugadas del partido para permitir que La Máquina celebrara un título.

Estamos hablando de uno de los porteros mexicanos de la historia, uno de los más determinantes y uno que en su club no lo van a olvidar jamás. Escalón abajo de las grandes leyendas y mitos de la época dorada de Cruz Azul, tiene que estar Corona. El joven portero que llegó como una promesa y no se fue hasta cumplirle a la afición todo lo que merecía.

Más en mis redes: @carloslgtzdev

EL HISTÓRICO.

Halcones Xalapa Femenil suma cuarta victoria al hilo

Acayucan y Tejería define segundo lugar

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ