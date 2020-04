El Hijo del Fantasma debuta con victoria.

El luchador mexicano derrotó a Jack Gallagher en su presentación en NXT, marca de desarrollo de la WWE. En la que busca coronarse como el nuevo Campeón Crucero de la división.

Durante gran parte del encuentro, Gallagher intentó quitarle la máscara al mexicano, situación que provocó la ira del “Lobo solitario”.

🤯🤯🤯🤯 Weighing in at 204 pounds this morning, @hijodelfantasma LEAPS through the air in his #WWENXT in-ring debut!!! @GentlemanJackG pic.twitter.com/uOYCENaLXw — WWE NXT (@WWENXT) April 23, 2020

Las acciones llegaron incluso a la zona de ringside, donde ambos luchadores intercambiaron castigos.

El Hijo del Fantasma aprovechó la distracción de Gallagher, al mantener sus intentos por desenmascararlo, y lo llevó a la lona con samoan driver que fue fatal.

El mexicano se quedó el triunfo y ahora lidera el grupo B del torneo por el Campeonato Crucero, junto con Akira Tosawa.

Tras el combate, el gladiador apareció en un segmento grabado en el estacionamiento del Performance Center. En donde él Hijo del Fantasma agradeció por el apoyo a todos sus seguidores, cuando un auto negro se estacionó justo a su lado.

Del enigmático coche bajaron dos enmascarados que intentaron “secuestrarlo”, justo como les pasó al también mexicano Raúl Mendoza y a Joaquín Wilde.

El “Lobo Solitario” golpeó a sus atacantes y evitó ser llevado en el vehiculo.

En otra lucha del torneo, pero del grupo A, Kushida se quedó con la victoria sobre Tony Nese al realizarle una llave al brazo.

El triunfo lo colocó como uno de los líderes de su pelotón, junto con Atlas.

“Jack Gallagher mira hacia adelante después de una dura derrota ante el debutante Hijo del Fantasma”.

