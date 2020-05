El futbolista que sacrificó a su madre para tener una carrera brillante. Dicen que las madres hacen hasta lo imposible por la felicidad de sus hijos. Sin embargo, la madre del futbolista Shiva N’Zigou sobrepasó los límites al entregar su vida por una carrera brillante para su pequeño.

En 2018, el propio Shiva N’Zigou confesó en una entrevista que su madre fue sacrificada para que el pudiera progresar en su carrera.

“Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada. Firmé muchos contratos y mi padre quería todo el dinero para él. Me dijo que iba a matar a mi madre. Yo me negué, pero lo hizo igual. Y lo hizo con el fin de que su espíritu me ayudase a avanzar en mi carrera futbolística”, externó Shiva.