El futbol me ha dado todo: Maribel Domínguez.

En conmemoración del próximo Día Internacional de la Mujer, Maribel Domínguez, considerada como una de las mejores jugadoras en la historia del futbol mexicano, habló Concacaf.

En primer lugar, Maribel Domínguez, “Marigol”, le brota por los poros la pasión por el deporte y el orgullo de haber nacido en México, de vestir su camiseta dentro y fuera de la cancha.

Maribel, excapitana de la Selección Femenil Mexicana es reconocida, entre otras cosas, por ser la máxima goleadora en el Preolímpico de Atenas 2004 y representar al Tri en estas olimpiadas alcanzando los cuartos de final.

En 2017, Maribel Domínguez inició su carrera como entrenadora nacional y hoy en día es la Directora Técnica de la Selección Femenil Sub-17.

Por la razón de que en anticipación al Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, Maribel Domínguez habló con Concacaf.com sobre su trayectoria futbolística. Su destacable entrega al deporte, las cuales son una inspiración para las niñas y mujeres que anhelan incursionar en el fútbol.

¿Cómo te convertiste en entrenadora? Maribel.

“Fue una transición bastante difícil. Sobre todo porque llevas una secuencia de jugadora y de pronto te das cuenta que tu carrera se va terminando. Mi pasión es el fútbol, siempre he estado muy concentrada en lo que quiero y siempre quiero estar ligada al deporte. En un principio es un poco complicado, porque de pronto te encuentras en el otro lado de la cancha”.

“Agradezco a mis directores técnicos que siempre me apoyaron, me dieron el respaldo”, dijo Maribel. “Decidí ser directora técnica porque mis profesores me incentivaron, por el liderazgo que tenía como jugadora dentro del campo. Saber manejar a mis compañeras, al grupo, eso es lo que me empezó a ayudar a motivarme, a voltear de este lado. Por supuesto, el agradecimiento a la Federación Mexicana de Fútbol, que al retirarme del fútbol, me dieron ese respaldo para prepararme como Directora Técnica”.

¿Cómo te ha empoderado el juego Maribel?. “A mí el futbol me empoderó desde el principio de mi carrera, desde que era muy niña. Tal vez no me daba cuenta de la magnitud, pero escuchar a gente decir que las niñas y las mujeres eran para lavar trastes, que no aceptaban que una mujer estuviera en un campo deportivo practicando un deporte, me empoderó demasiado. Fue algo que en mi mente cambió. Entre más me digas que no, más lo voy a practicar. Creo que desde ahí empieza todo, el empoderarme, hacerles ver la igualdad de género, que nosotras las mujeres podemos jugar este deporte, que para muchos el fútbol es de hombres, por lo cual creo que le estamos dando vuelta a la página”.

Además Maribel Domíguez, “empoderarme ya como jugadora, fue algo abismal. Te hace crecer como persona, te hace sentir bien, porque empiezas a tener un espacio ante la multitud. Ante la gente, ante la sociedad, creo que ir jugando, tener la oportunidad de irme a otro país, valorar el mío, valorar a la gente, a mi familia. Todo ese empoderamiento es el que me ha ayudado para trascender”.

Maribel Siempre que tengo oportunidad, cuando veo a mis excompañeras, que ya piensan en que su carrera está terminando, les digo que se preparen, que aún pueden tener cabida en el fútbol, que entiendan mucho mejor este bello deporte y que se pueden divertir aún más. Invitarlas, porque aparte de todo es un deporte y cualquier persona puede desarrollarlo y sobre todo, que podamos ayudar a nuestro fútbol femenil, para que siga creciendo como lo estamos haciendo, cada vez estamos más las mujeres estamos tomando ese rol y la importancia de esto, es que hay muchas generaciones que necesitan de nuestro apoyo y conocimiento de lo que conlleva nuestra carrera; compartirles esas experiencias, eso es lo que va a hacer que sea mucho más fuerte este deporte en nuestro país y en nuestra zona.

Finalmente Maribel. ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante de tu carrera? “Como jugadora, haber ido a los Juegos Olímpicos. Para mí es algo hermoso, es algo único, respeto al Mundial, pero una Olimpiada no tiene precio, porque te hace pensar, te hace ver muchas cosas, estás al lado de tus deportistas favoritos”.

